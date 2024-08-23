«Работать нужно там, где живешь»: новосибирцы высказались о проблемах с общественным транспортом

Чаще всего работой транспорта недовольны жители отдаленных микрорайонов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают публикацию НГС о проблемах с общественным транспортом. Мнения у всех разные — одни считают, что городу нужно больше автобусов и троллейбусов, другие — что нужно искать работу рядом с домом, чтобы не забивать транспорт. НГС собрал самые интересные комментарии, которые горожане оставили под статьей.

Новосибирцы из разных частей города часто жалуются на работу общественного транспорта. Претензии к автобусам и маршруткам возникают у жителей Ключ-Камышенского плато, Родников, Акатуйского жилмассива и других. Горожане отмечают, что иногда пассажиры буквально вываливаются из транспорта уже в двух-трех остановках от конечной.

Часть новосибирцев считает, что эту проблему городские власти должны считать одной из приоритетных.

— Конечно же нужно расширение дорог! Только вот в прошлом году пообещали расширить участок Проспекта Дзержинского от Трикотажной до Волочаевской, а в этом году уже и забыли, — пишет пользователь с ником stas81.

— Сидя в транспорте есть хоть какая-то надежда уехать, а если стоять в ожидании транспорта на остановке — надежды ещё меньше, — возмущается Татьяна 53.

— На Затулинке хоть трамвай ещё более-менее спасает ситуацию, минуя пробки. А на Родниках и трамвая нет, — негодует Cobalt & Nickel.

Но не всех новосибирцы беспокоят проблемы с общественным транспортом. Некоторые считают, что пробки в городе будут в любом случае, поэтому количество подвижного состава никак не изменит ситуацию.

— К сожалению, большее количество общественного транспорта пробки тоже не убирает. Вот тут упомянули Затулинку — там ежедневно в пробке перед кольцом в рядок стоят штук 10 троллейбусов и автобусов. Пробка от этого меньше не становится, — пишет Гость.

— Работать нужно там, где живёшь! С Затулинки — на Омский тракт рядом — там огромное множество предприятий, как раз для этих людей, — выразил мнение пользователь с ником petriot.

— В 6 утра выезжать надо на работу — все пусто, и дороги, и автобусы. Это что у людей за работа, если они в 8 утра выходит из дома, в 8:20 ещё стоят на остановке? С обеда рабочий день? — Задается вопросом Директор Завода.

Ранее НГС писал о том, что новосибирцы не могут дождаться «автобус-призрак» — его видно на картах, но не на остановках.