«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России

15-летний Владислав из Москвы уже два года путешествует на электричках по всей России Источник: Krutov's live / YouTube.com











Цены билетов на самолеты и поезда продолжают расти — многие из-за этого даже отказываются от путешествий в пользу экономии личного бюджета. А как быть простому школьнику, если он горит желанием увидеть всю Россию?



Необычный ответ на этот вопрос нашел 15-летний Владислав Крутов из Москвы. Автор канала «Krutov's live» уже два года ездит по стране давно позабытым способом: на перекладных электричках (в простонародье — «на собаках»). Вместо гостиниц у него — здания вокзалов, а вместо экзотических фруктов — «бич-пакеты». Но школьник утверждает, что он получает ничуть не меньшее удовольствие от своих странствий, чем другие люди от своих поездок в Турцию и Таиланд.



Летом 2024 года Владислав побил свой личный рекорд: за трое суток он проехал почти 2000 километров от Москвы до Екатеринбурга исключительно на пригородных поездах. О непонятливых охранниках, сердобольных контролерах и постигнутом «дзене» читайте в колонке Владислава для MSK1.RU.



«В 4 года знал почти все модели локомотивов»

Я живу в Москве, обычный старшеклассник. Пока что моя деятельность с «железкой» никак не связана, железная дорога для меня — это прежде всего приключения. Эта тема почему-то меня всегда привлекала.



Помню, когда я еще жил в Твери, я выходил на платформу Пролетарская недалеко от моего дома и с интересом смотрел на проходящие электрички и поезда дальнего следования. Уже в 4 года я знал практически все модели локомотивов и электричек, чем сильно удивлял родственников.



Сегодня меня привлекают как сами путешествия, так и в целом железная дорога. Но больше — именно путешествия, ведь в поездке ты открываешь для себя новые места и посещаешь разные города. Знаете, у каждой поездки свой неповторимый «вайб» (атмосфера. — Прим. ред.), каждое направление — это новые вызовы и новые впечатления.

Владислав Крутов в родной Твери Источник: Krutov's live / T.me











Владислав Крутов в салоне ночной электрички Источник: Krutov's live / T.me











Я начал путешествовать с 2022 года. Помнится, это было так: однажды апрельской воскресной ночью я не спал, вот и решил поехать в 3 часа ночи в Коломну. Конечно, родителям моя идея очень не понравилась, но я остался доволен. Та поездка дала старт моим приключениям.





К сожалению, многие поезда пригородного сообщения зачем-то отменили. Вот и приходится догоняться «загонками», рабочими поездами или автостопом. Зато в этом есть свои плюсы, такие, как, например, бесплатный проезд.

«Загонка» — технический рейс электрички от одной станции к другой, не отраженный в расписании. Формально «загонки» ездят без пассажиров, но на практике в салон «загони» запускают людей, особенно если это единственный вид транспорта в местности.



Рабочий поезд — технический рейс, не отраженный в расписании, который перевозит путейцев и работников депо. Формально в рабочих поездах нет посторонних пассажиров, но на практике в салон рабочего поезда часто запускают людей, особенно если это единственный вид транспорта в местности.

Знаете, каждая поездка уникальна и всегда содержит в себе как положительные, так и отрицательные моменты. Не могу припомнить поездку, которая состояла бы только из положительных или только из отрицательных впечатлений.



Мне нравится весь процесс поездки, нравится открывать для себя новые места. Конечно же, как любому железнодорожному фанату, мне нравятся и электрички, на которых я еду. И у меня накопилось много историй, как положительных, так и отрицательных.

Владислав Крутов ночует на вокзале в ожидании очередной электрички Источник: Krutov's live / T.me











Из положительного могу выделить частые ситуации: сажусь в электричку, денег либо очень мало, либо совсем нет. Подходит контролер и просит оплатить проезд, а особо вредные даже навязывают оплатить комиссионный сбор с той станции, где, например, нет кассы.

Обычно я не лезу на рожон и рассказываю контролерам, как я путешествую перекладными, и меня щадят. Владислав Крутов, школьник-блогер

Или, например, меня очень вдохновляет ощущение достигнутой цели. Когда я приехал в Екатеринбург, то сразу же побежал в центр — смотреть город. Я был невероятно счастлив, что наконец-то доехал сюда! И так со всеми городами: даже если я еду не на такие уж далекие расстояния.

Владислав на вокзале Екатеринбурга Источник: Krutov's live / YouTube.com











Из отрицательного тоже могу выделить несколько одинаковых историй. Много раз ко мне подходила транспортная полиция и орала: «Какого *** ты тут снимаешь?!» Честно, меня смешит тот факт, что в какой-то глухомани, которая очень далеко от военных действий, железная дорога охраняется даже строже чем где-нибудь в Белгороде.



И да, я был в Белгороде — в августе прошлого года. Когда я снимал что-либо на железной дороге — всем было наплевать, а машинисты даже махали в камеру. Так что становится смешно от данной ситуации. Лучше бы прифронтовые регионы строже охранялись, а не какая-то глухомань, где одна электричка в день да пара грузовых поездов в придачу.



У многих такая логика: «Фоткаешь поезд — диверсант, зацепер — диверсант, подозрительно ходишь по вокзалу — диверсант». Владислав Крутов, школьник-блогер

Владислав в электричке Москва — Можайск Источник: Krutov's live / T.me











Охрана железной дороги Источник: Krutov's live / T.me











О проезде зайцем и планах на жизнь

Я экономлю практически на всём, так как в 15 лет, естественно, не имеешь высокого заработка, а познавать мир хочется. Я езжу зайцем не по каким-то политическим соображениям, а только ради экономии денег.



Были бы деньги, конечно же, платил бы за все билеты. Основная часть денег уходит как раз на то, чтобы снять хостел, а не ночевать на вокзалах. Либо же они уходят на еду, но на ней стараюсь тоже экономить и не ходить во всякие дорогие места.



Ужин Владислава в красноуфимском хостеле Источник: Krutov's live / YouTube.com











Честно, я удивляюсь некоторым комментаторам по типу «тебе должно быть стыдно, что ты не платишь за проезд!»

Мне 15 лет, я хоть и работаю, но получаю очень мало денег. А бесконечно просить денег у родителей я не хочу. Естественно, приходится экономить. Владислав Крутов, школьник-блогер

Кстати, за такие условия в московских электричках, как, например, Павелецкого или Казанского направления, даже платить не хочется. Помню: ехал куда-то на Павелецком направлении, а в первом вагоне в туалете тупо нет двери! Окна выбиты, двери не работают либо открыты… И так в большинстве случаев.

Я очень надеюсь, что скоро заменят подвижной состав на этих направлениях, и людям не придется мучиться.

За первые сутки путешествия Владислав проехал от Москвы до Казани за 0 рублей Источник: Krutov's live / YouTube.com











Каждый раз я поражаюсь чистоте электропоездов в регионах. Так как, смотря на наши московские «демихи», хочется плакать. Больше всего запомнилась электричка из Казани до Ижевска, повезло, что мне в первом классе разрешили не доплачивать, так как я блогер-путешественник без денег, с большой аудиторией на YouTube (у Владислава 25 тысяч подписчиков. — Прим. ред.)

Кстати, от Казани до Ижевска Владиславу всё-таки пришлось купить билет Источник: Krutov's live / YouTube.com











Пока что Москва — Екатеринбург — это моя самая дальняя поездка, но это пока. В ней мне больше всего запомнились шикарные виды природы, ну и, собственно, сам город Екатеринбург. В столицу Урала я влюбился и обязательно приеду туда еще на подольше.



В поездке я проезжал такие города, как Казань, Ижевск, Красноуфимск и Екатеринбург, естественно. Ижевск не удалось посмотреть из-за опоздания электрички на час, да и в Казани у меня было время только на поспать в хостеле. А вот на обратном пути я поехал на поезде до Казани и там погулял целые сутки. Затем поехал на электричке до Нижнего Новгорода, там побыл целый день, затем на «Ласточке» вернулся в Москву.



Как раз на обратной дороге я полностью посмотрел Казань, мне очень понравился этот город и его гостеприимный народ. А по поводу Екатеринбурга — всем советую его посетить! Хоть и с погодой мне не так повезло: был дождь и серое небо. Но в этом тоже была своя атмосфера, и мне эта погода пришлась по душе.



Самый длинный маршрут электрички Ижевск — Красноуфимск, которым ездил и Владислав в своем путешествии до Екатеринбурга Источник: Rasp.yandex.ru











Маршрут Ижевск — Красноуфимск очень атмосферный. На нем ты проезжаешь сразу несколько республик: Удмуртию, Татарстан, Башкортостан, также Пермский край и Свердловскую область. За 9 часов поездки ты ловишь дзен, и в этом очень помогает своеобразная музыка.



Я стараюсь подбирать ту музыку, которая помогает мне погрузиться в атмосферу данного путешествия. Конечно же, туманное утро звучит совсем по-другому, нежели городская ночь с яркими огнями. Вообще, вдальрайд для меня как антидепрессант. Ты погружаешься в себя, смотришь на новые пейзажи, что-то понимаешь новое об этом мире…



Виды из электрички Ижевск — Красноуфимск Источник: Krutov's live / YouTube.com











Родные, конечно, волнуются, но поддерживают мои увлечения. Каждый вечер мы созваниваемся, чтобы они не волновались. Я им рассказываю, где я нахожусь, что проезжал, делюсь фотографиями из поездки. Сам я не боюсь ночевать на вокзалах, так как прекрасно знаю, что из-за ночных рейдов транспортной безопасности или полиции никто не докопается.





А иногда я ночую в очень глухих местах, так там вообще никого нет. Так что беспричинно рассуждать, что меня может отмутузить местная гопота. В крайнем случае могу дать и отпор, это я умею. Пока что таких ситуаций не было, всё стабильно.





Скорее всего, в будущем это останется у меня как хобби, а жизнь хочу связать с медиасферой (пойти учиться на режиссера). Естественно, я не заброшу свой канал и буду радовать людей новым контентом. А сам планирую и дальше познавать этот мир и открывать для себя всё новые места таким необычным путем.



Как вам хобби школьника Владислава? Опрос завершен 13 часов Позитивно, человек уже самостоятельно познает Россию 0% Негативно, зайцем ездить нельзя 0% Кошмар, куда родители смотрят, опасно же 0% Мне всё равно 0%