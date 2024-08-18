На Северном объезде собралась 7-километровая пробка

Днем 18 августа под Новосибирском собралась почти 7-километровая пробка. Затор образовался на Северном объезде, сообщается на сайте «Яндекс.Карты».
По информации сервиса, движение затруднено в районе перекрестка с улицей Героев России. В желтый цвет окрасилась дорога через реку Обь.
По информации пользователя сервиса, на участке дороги произошло ДТП. О ситуации также заявили пользователи 2ГИС.
Несколько дней назад у МВК «Новосибирск Экспоцентр» собралась полуторакилометровая пробка. На участке сузили дорогу из-за ремонта.
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