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На Северном объезде собралась пробка в 7 км

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Дороги и транспорт На Северном объезде собралась 7-километровая пробка

На Северном объезде собралась 7-километровая пробка

Очевидцы сообщают о ДТП

3 290
6 комментариев
Информация о заторе появилась на сайтах 2ГИС и «Яндекс.Карты»

Днем 18 августа под Новосибирском собралась почти 7-километровая пробка. Затор образовался на Северном объезде, сообщается на сайте «Яндекс.Карты».

По информации сервиса, движение затруднено в районе перекрестка с улицей Героев России. В желтый цвет окрасилась дорога через реку Обь.

По данным «Яндекс.Карты», на участке трассы растянулась пробка более чем в 6 километров

По информации пользователя сервиса, на участке дороги произошло ДТП. О ситуации также заявили пользователи 2ГИС.

Несколько дней назад у МВК «Новосибирск Экспоцентр» собралась полуторакилометровая пробка. На участке сузили дорогу из-за ремонта.

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ДТП Авария Новосибирск Северный объезд
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Комментарии
7
Smykson
18 августа 2024, 16:37
Судя по карте в публикации, движение затруднено как минимум за 2 км до съезда в пос. Катковский (на картах - ул. Героев россии) и продолжается далее автомобильной развязки "Остров рыбачий". Судя по фотографии, авария произошла уже за дорожной развязкой "Остров Рыбачий" в сторону Города. Неужели там сложно разобраться в карте местности на 10 кввадратных километрах? Я уже не надеюсь. когда т.н. "корреспонденты" будут выезжать на место происшествия дальше пл Калинина (которая в "калининском районе")
лёлик я
18 августа 2024, 16:52
Если фото оттуда, то пробка из-за мамкиных операторов.....
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