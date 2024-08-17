Дорога, лужа, ДТП: Subaru на полной скорости въехал в Toyota на Владимировской — виновата ли непогода

Несмотря на то, что светофор горел красным, водитель Subaru буквально прилетел в заднюю часть Toyota Источник: «АСТ-54» / vk.com/act54











Если послушать некоторых водителей, так в сложных ситуациях на новосибирских дорогах виноваты плохой асфальт, дрянная погода и высшие силы, но никак не переоценка водителями своих сил. Но запись ДТП, произошедшего на улице Владимировской в дождливый день, изрядно смутила подписчиков сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте». Похоже, там и вправду была виновата именно лужа. Или нет? Журналисты посмотрели запись нелепой аварии вместе с автоинспекторами, чтобы понять, что нужно было сделать водителю, чтобы не «поцеловать» соседа по потоку.

Эта авария произошла дождливым воскресеньем 11 августа и сразу смутила опытных комментаторов паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте»: с одной стороны, водитель Subaru точно не прав. С другой, он настолько странно двигался по улице Владимировской и настолько нелепо влетел в дисциплинированно стоящую на светофоре Toyota Land Cruiser, что поневоле возникли сомнения: точно ли человек не справился с управлением? Может, виноваты погодные условия или техническое состояние авто?

Источник: «АСТ-54» / vk.com/act54

— Тормоза неисправны, машину развернуло, — предположил пользователь под ником Евгений Сибирь, но поддержали его далеко не все.



— Почему неисправны? — удивился Артур Ж. — Колеса заблокировались на мокром асфальте, и машину понесло. Нормальное поведение при такой манере торможения.



— Аквапланирование, — не согласился Денис Ш.



— Аквапланирование — это когда на дороге много воды или лужа большая, автомобиль в нее на скорости влетает, при этом резина не справляется с отводом воды по каналам, и фактически машина теряет контакт с землей и летит, куда бог пошлет, — не согласился Влад Т. — А тут водитель понял, что не сможет оттормозиться, со страха нажал педаль тормоза в пол, заблокировал все колеса из-за неработающего АБС и неуправляемым снарядом влетел в «крузак».



Понятно, что луже штраф автоинспекторы не выпишут, но, возможно, от финансовых обязательств стоит освободить и водителя Subaru? Чтобы ответить на этот вопрос, журналист НГС посмотрела запись ДТП с автоинспекторами.

Увы, по словам полицейских, проблема возникла именно в области прокладки между рулем и сидением Subaru: водитель переоценил свои силы и не справился с управлением. Правила дорожного движения четко говорят, что он должен был учесть погодные условия, прежде чем нажимать на педаль газа.

— В соответствии с пунктом 10.1. ПДД РФ, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил, — напомнили в Госавтоинспекции.

Штрафом за такое обычно не наказывают, но вот виновником аварии «субариста» наверняка признают.

Ранее НГС разбирался в ДТП, где на дороге встретились два смелых новичка: автомобилист получил права три дня назад, а мотоциклист их не имел вовсе.