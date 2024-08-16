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Дороги и транспорт «Успевают две-три машины»: на переезде через пути в Новосибирске образовались огромные ямы — фото

«Успевают две-три машины»: на переезде через пути в Новосибирске образовались огромные ямы — фото

Участок находится в Западном микрорайоне

2 638
31 комментарий
На фото отчётливо видно глубокие ямы у переезда

В Новосибирске на переезде через трамвайные пути образовались глубокие ямы, которые мешают водителям. По словам читательницы НГС, проблемный участок находится на пересечении улиц Связистов и Забалуева.

— Одна из главных артерий Западного микрорайона в таком состоянии. С весны вырыли ямы, меняли трубы, а потом так и бросили всё. Даже тротуары до ума не могут довести. Ямы просто ужасные, за зелёный свет светофора там успевают проползать две-три машины, и всё. Из-за этого сильные пробки и пробитые стойки, колеса, особенно на трамвайной линии, — говорит собеседница.

С весны этого года, по словам местной жительницы, ситуация не меняется

Сибирячка опасается, что ситуация ухудшится на фоне увеличения трафика с началом учебного года. НГС направил запрос в мэрию для получения комментария о состоянии участка, а также обратился в СГК, чтобы выяснить, меняла ли компания трубы на этом месте.

Обстановка может ухудшиться с началом учебного года

Ранее читатели НГС сообщали о проблеме недалеко от этого участка — на пересечении Оборонной и Связистов. В мэрии Новосибирска объяснили, что администрация уже решает проблему.

— По данному участку в 2023 году проведено обследование и выявлены дефекты, в результате не устранения было вынесено судебное решение, в связи с неисполнением судебного решения в срок до 31.05.2024, МКУ «УДС» направило в июне 2024 года исполнительный лист в отдел судебных приставов для возбуждения исполнительного производства, — сказано в ответе мэрии.

Ранее жители Новосибирска заявили о плохом состоянии дороги в районе Пашинского переезда. По словам читателей НГС, на асфальте образовались ямы и выбоины, также на участке регулярно собираются пробки. В пресс-службе ОАО «РЖД» пояснили, что в июне этого года на переезде провели ямочный ремонт, также запланирована реконструкция. В компании отметили, что дорога, ведущая к переезду, находится в собственности мэрии.

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Новосибирск Ремонт дорог Западный жилой массив Мэрия
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Комментарии
31
Татьяна 53
16 августа 2024, 14:58
"С весны вырыли ямы, меняли трубы, а потом так и бросили всё." Как это по -нашему
Нео-2012!
16 августа 2024, 14:34
У города по прежнему нет хозяина.. Выживаем как-то сами, как можем...
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