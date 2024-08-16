«Пешком пойду на самолёт»: пробка в полтора километра собралась у «Экспоцентра» — там сузили дорогу из-за ремонта

Полуторакилометровая пробка собралась напротив МВК «Новосибирск Экспоцентр». Об этом утром в пятницу 16 августа сообщили пользователи 2ГИС.
— Сейчас выйду и пешком пойду на самолет, — пишет сибирячка Ирина.
В пробке есть и другие люди, которые пишут, что опаздывают на самолёт. Другие пользователи жалуются на затянувшийся ремонт дороги на участке. На карте сервиса есть отметка о сужении проезжей части на три метра — она появилась ещё в мае.
— Это блокировка выезда из города, — возмущается другой пользователь.
При этом общую ситуацию на дорогах Новосибирска сервис оценивает в четыре балла.
Ранее НГС писал, как новосибирцы стоят в пробках на Пашинском переезде — на участке запланировали реконструкцию.
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