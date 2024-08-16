«Пешком пойду на самолёт»: пробка в полтора километра собралась у «Экспоцентра» — там сузили дорогу из-за ремонта

Оповещение о сужении проезжей части появилось ещё в мае Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Полуторакилометровая пробка собралась напротив МВК «Новосибирск Экспоцентр». Об этом утром в пятницу 16 августа сообщили пользователи 2ГИС.



— Сейчас выйду и пешком пойду на самолет, — пишет сибирячка Ирина.

На участке сузили дорогу на три метра Источник: 2GIS











В пробке есть и другие люди, которые пишут, что опаздывают на самолёт. Другие пользователи жалуются на затянувшийся ремонт дороги на участке. На карте сервиса есть отметка о сужении проезжей части на три метра — она появилась ещё в мае.



— Это блокировка выезда из города, — возмущается другой пользователь.

При этом общую ситуацию на дорогах Новосибирска сервис оценивает в четыре балла.

Ранее НГС писал, как новосибирцы стоят в пробках на Пашинском переезде — на участке запланировали реконструкцию.