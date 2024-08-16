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Дороги и транспорт «Пешком пойду на самолёт»: пробка в полтора километра собралась у «Экспоцентра» — там сузили дорогу из-за ремонта

«Пешком пойду на самолёт»: пробка в полтора километра собралась у «Экспоцентра» — там сузили дорогу из-за ремонта

Новосибирцы боятся опоздать в аэропорт

971
7 комментариев
Оповещение о сужении проезжей части появилось ещё в мае

Полуторакилометровая пробка собралась напротив МВК «Новосибирск Экспоцентр». Об этом утром в пятницу 16 августа сообщили пользователи 2ГИС.

— Сейчас выйду и пешком пойду на самолет, — пишет сибирячка Ирина.

На участке сузили дорогу на три метра

В пробке есть и другие люди, которые пишут, что опаздывают на самолёт. Другие пользователи жалуются на затянувшийся ремонт дороги на участке. На карте сервиса есть отметка о сужении проезжей части на три метра — она появилась ещё в мае.

— Это блокировка выезда из города, — возмущается другой пользователь.

При этом общую ситуацию на дорогах Новосибирска сервис оценивает в четыре балла.

Ранее НГС писал, как новосибирцы стоят в пробках на Пашинском переезде — на участке запланировали реконструкцию.

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Новосибирск Пробки Ремонт дорог Экспоцентр
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Комментарии
10
Gordon Shumway
16 августа 2024, 09:42
А была бы электричка до аэропорта, проблем подобных не было. Имею ввиду опоздание и хождения пешком. Но безвольный глава области плевать хотел на это. А город сам такое строительство не потянет.
жму 200
16 августа 2024, 09:56
скотник
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