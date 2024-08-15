За произошедшее ответят сотрудники муниципального предприятия Источник: предоставлено читателем НГС Константином











В Новосибирске оштрафуют предприятие за обрыв контактной сети. В результате ЧП пострадали машины. Это случилось в Кировском районе Новосибирска на улице Мира. Там фура оборвала контактную трамвайную сеть во время разворота. В результате пострадали два автомобиля. Накануне там ремонтировали трамвайные пути. В мэрии Новосибирска НГС сообщили, кто виноват в произошедшем.



— 25 июля в районе остановки «Рабочая» на улице Мира, 62 в сторону остановки «Северо-Чемской ж/м» работники МУП «Новосибирская энергосетевая компания» («НЭСКО») восстанавливали контактную сеть троллейбуса, а в районе пересечения улиц Аникина и Мира — смещали контактную сеть трамвая. Работы не завершили, из-за чего контактная сеть провисла. Ее затем зацепил водитель фуры, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.



В мэрии также добавили, что разобрались в инциденте, и по итогам июля 2024 года МУП «НЭСКО» оштрафуют по договору на обслуживание контактной сети.



Ранее НГС писал о том, что у трамвая на Маркса оборвало провода. Из-за аварии на участке образовалась пробка

