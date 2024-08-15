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Дороги и транспорт подробности В Новосибирске оштрафуют предприятие за обрыв контактной сети — в результате ЧП пострадали машины

В Новосибирске оштрафуют предприятие за обрыв контактной сети — в результате ЧП пострадали машины

Сотрудники городской администрации провели расследование и нашли виновников аварии

767
3 комментария
За произошедшее ответят сотрудники муниципального предприятия

В Новосибирске оштрафуют предприятие за обрыв контактной сети. В результате ЧП пострадали машины. Это случилось в Кировском районе Новосибирска на улице Мира. Там фура оборвала контактную трамвайную сеть во время разворота. В результате пострадали два автомобиля. Накануне там ремонтировали трамвайные пути. В мэрии Новосибирска НГС сообщили, кто виноват в произошедшем.

— 25 июля в районе остановки «Рабочая» на улице Мира, 62 в сторону остановки «Северо-Чемской ж/м» работники МУП «Новосибирская энергосетевая компания» («НЭСКО») восстанавливали контактную сеть троллейбуса, а в районе пересечения улиц Аникина и Мира — смещали контактную сеть трамвая. Работы не завершили, из-за чего контактная сеть провисла. Ее затем зацепил водитель фуры, — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

В мэрии также добавили, что разобрались в инциденте, и по итогам июля 2024 года МУП «НЭСКО» оштрафуют по договору на обслуживание контактной сети.

Ранее НГС писал о том, что у трамвая на Маркса оборвало провода. Из-за аварии на участке образовалась пробка

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Комментарии
3
Директор Завода (Ржака)
15 августа 2024, 07:43
С яблочным спасом всех.
Гость
15 августа 2024, 08:03
то есть виноваты не те удоты.. кто низко натянул.. а фура?! стандартной высоты. Л- логика УзкогоМира :)))
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