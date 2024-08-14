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Дороги и транспорт эксклюзив «Путал водителей»: на перекрестке Немировича-Данченко уберут инновационный светофор

«Путал водителей»: на перекрестке Немировича-Данченко уберут инновационный светофор

Решение приняла рабочая группа

3 315
34 комментария
Попробуй разберись!

В Новосибирске уберут инновационный светофор с пересечения улиц Таймырской и Немировича-Данченко. Такое решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения.

— Светофор был установлен в качестве эксперимента. Он путал водителей, потому что на нем очень много разных обозначений и сигналов. Также был не согласован с ГИБДД и не соответствует ГОСТу. Его решено убрать, — объяснил корреспонденту НГС Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР)

Чтобы понять сигналы светофора, водители должны были зайти на специальный сайт

Когда именно светофор уберут, пока неизвестно. Корреспондент НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска. Пока также неизвестна судьба еще одного инновационного светофора — он стоит на перекрестке улицы Ватутина и Немировича-Данченко.

Как работал светофор можно посмотреть на видео.

Весной рабочая группа приняла решение об изменении схемы движения машин по улице Зыряновской.

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Улица Немировича-Данченко Таймырская Светофор Перекресток
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Комментарии
34
Gordon Shumway
14 августа 2024, 16:26
Деньги на установку освоены. Теперь нужны финансы на демонтаж. Затем снова установка другого светофора. Так долго можно ходить по кругу.
Алёна Свистоплясова
14 августа 2024, 16:21
Китайская безделушка. Есть требования к светофорам. А это дискотека светодиодная.
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