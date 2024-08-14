«Путал водителей»: на перекрестке Немировича-Данченко уберут инновационный светофор

Попробуй разберись! Источник: Вячеслав Ашурков











В Новосибирске уберут инновационный светофор с пересечения улиц Таймырской и Немировича-Данченко. Такое решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения.



— Светофор был установлен в качестве эксперимента. Он путал водителей, потому что на нем очень много разных обозначений и сигналов. Также был не согласован с ГИБДД и не соответствует ГОСТу. Его решено убрать, — объяснил корреспонденту НГС Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР)

Чтобы понять сигналы светофора, водители должны были зайти на специальный сайт Источник: Вячеслав Ашурков











Когда именно светофор уберут, пока неизвестно. Корреспондент НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска. Пока также неизвестна судьба еще одного инновационного светофора — он стоит на перекрестке улицы Ватутина и Немировича-Данченко.



Как работал светофор можно посмотреть на видео.

Источник: Вячеслав Ашурков