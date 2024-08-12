Не вовремя разместили в гостинице: как наказали авиакомпанию S7 из-за задержки рейса из Новосибирска

Самолет не смог вылететь по расписанию из-за погодных условий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Авиакомпанию S7 оштрафовали после задержки рейса из Новосибирска в Нерюнги на 9 часов. Сотрудники не предоставили во время гостиницу для пассажиров.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в мае этого года из-за неблагоприятных метеоусловий в Толмачево рейс из Новосибирска в Нерюнгри вылетел с задержкой на 9 часов. При этом «Сибирь» в период ожидания не поселила пассажиров во время в гостиницу. Руководству авиакомпании внесли представление об устранении нарушений закона.

— По инициативе транспортной прокуратуры авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьей 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Недавно несколько сотен пассажиров не могли вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в Москву. Рейсы задержали более чем на 12 часов.