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Дороги и транспорт Не вовремя разместили в гостинице: как наказали авиакомпанию S7 из-за задержки рейса из Новосибирска

Не вовремя разместили в гостинице: как наказали авиакомпанию S7 из-за задержки рейса из Новосибирска

Пассажиры ждали вылета более 9 часов

1 994
13 комментариев
Самолет не смог вылететь по расписанию из-за погодных условий

Авиакомпанию S7 оштрафовали после задержки рейса из Новосибирска в Нерюнги на 9 часов. Сотрудники не предоставили во время гостиницу для пассажиров.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в мае этого года из-за неблагоприятных метеоусловий в Толмачево рейс из Новосибирска в Нерюнгри вылетел с задержкой на 9 часов. При этом «Сибирь» в период ожидания не поселила пассажиров во время в гостиницу. Руководству авиакомпании внесли представление об устранении нарушений закона.

— По инициативе транспортной прокуратуры авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьей 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Недавно несколько сотен пассажиров не могли вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в Москву. Рейсы задержали более чем на 12 часов.

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Авиакомпании Пассажир Самолет Гостиница Рейс Толмачево Транспортная прокуратура Штраф
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Комментарии
13
АнатолийG
12 августа 2024, 09:16
S7 совсем не жалко. Но все нападки на них только приближают их крах вследствие отсутствия пригодных самолётов из-за санкций.
Гость
12 августа 2024, 08:44
штрафом ,конечно,выгоднее,чем сто чел размещать и кормить в гостинке
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