Мишустин поручил найти деньги для завершения строительства Восточного обхода Новосибирска — на него потратят 13 миллиардов

Первый этап работ должны завершить в 2025 году Источник: «Сибуправтодор»











Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин дал поручение найти финансирование для завершения строительства первого этапа Восточного обхода Новосибирска. Об этом сообщается на сайте федерального кабинета министров.



Михаил Мишустин дал ряд поручений министерствам и ведомствам по итогам поездки в Дальневосточный и Сибирские федеральные округа, которая прошла с 21 по 25 июля 2024 года. Глава кабинета министров в поручениях уделил внимание вопросам развития транспортной инфраструктуры, в том числе в Новосибирской области.



— Минтранс и Минфин представят предложения по финансированию строительства первого этапа восточного обхода Новосибирска для ввода его в эксплуатацию в 2025 году и по срокам реализации следующих этапов строительства этого обхода, — говорится в сообщении правительства России.

Схема Восточного обхода Источник: sib.rosavtodor.gov.ru









