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Мишустин поручил найти деньги на Восточный обход

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Дороги и транспорт Мишустин поручил найти деньги для завершения строительства Восточного обхода Новосибирска — на него потратят 13 миллиардов

Мишустин поручил найти деньги для завершения строительства Восточного обхода Новосибирска — на него потратят 13 миллиардов

В рамках первого этапа уже уложено покрытие на участке 13 километров

892
5 комментариев
Первый этап работ должны завершить в 2025 году

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин дал поручение найти финансирование для завершения строительства первого этапа Восточного обхода Новосибирска. Об этом сообщается на сайте федерального кабинета министров.

Михаил Мишустин дал ряд поручений министерствам и ведомствам по итогам поездки в Дальневосточный и Сибирские федеральные округа, которая прошла с 21 по 25 июля 2024 года. Глава кабинета министров в поручениях уделил внимание вопросам развития транспортной инфраструктуры, в том числе в Новосибирской области.

— Минтранс и Минфин представят предложения по финансированию строительства первого этапа восточного обхода Новосибирска для ввода его в эксплуатацию в 2025 году и по срокам реализации следующих этапов строительства этого обхода, — говорится в сообщении правительства России.

Схема Восточного обхода

Ранее сообщалось, что строители Восточного обхода смонтировали балки на путепроводе, который входит в состав развязки с дорогой Академгородок-Кольцово. Уже уложено покрытие на участке длиной в 13 километров.

Строительством первого участка Восточного обхода занимается компания «Новосибирскавтодор». Основные работы на первом этапе стоимостью в 13,2 миллиарда рублей планируют закончить в этом году.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Восточный обход Михаил Мишустин Правительство России
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Комментарии
8
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
10 августа 2024, 09:57
Почему они всё время где то ищут деньги, когда их нужно выделять из бюджета, я так понимаю до бюджета никакие налоги не доходят. 😂🐑😂
281039012
10 августа 2024, 09:56
а разве они терялись? все знают где они.
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