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За пьяные ночные катания: у новосибирца забрали BMW и водительские права

Ранее водителя уже ловили пьяным за рулем

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14 комментариев
Суд прошел вчера, 7 августа

В Новосибирске у водителя конфисковали автомобиль BMW 523 Т. Это произошло из-за того, что владелец машины Александр Мацокин ночью ездил по городу пьяным.

Как рассказали в пресс-службе Управления судебного департамента по Новосибирской области, вчера, 7 августа, в Кировском районном суде осудили Александра Мацокина по части 1 статьи 264.1 УК РФ (вождение в состоянии опьянения). Во время судебного заседания было установлено, что ранее мужчину уже наказывали за управление машиной в пьяном видео.

— Подсудимый в судебном заседании вину признал и раскаялся в содеянном, — добавили в управлении.

Александру Мацокину назначили наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов и лишили права садиться за руль автомобиля на 2,5 года. Автомобиль Александра Мацокина конфисковали в собственность государства.

В апреле этого года Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор 34-летнему мужчине. У него отобрали BMW за езду во дворе.

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Комментарии
14
Гость
9 августа 2024, 12:51
а можно всех мажоров на машинах без номеров также наказывать??
Гость
9 августа 2024, 12:41
Разве это мужчина?
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