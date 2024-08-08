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Дороги и транспорт Брал три тысячи за поездку: новосибирца задержали за нелегальные перевозки через Обь

Брал три тысячи за поездку: новосибирца задержали за нелегальные перевозки через Обь

Мужчина перевозил пассажиров без лицензии

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28 комментариев
Подозреваемого задержала полиция

В Новосибирске сотрудники транспортной полиции задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной перевозке пассажиров через Обь.

Полицейские установили, что задержанный на своём катере за вознаграждение перевозил пассажиров, не имея при этом необходимой регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. По предварительной информации, стоимость одной поездки превышала три тысячи рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Транспортная полиция Сибири».

Одна из нелегальных перевозок пассажиров попала на видео

Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии. По этой статье нарушителя могут оштрафовать на сумму до двух тысяч рублей.

Ранее НГС писал, как две девушки и парень потеряли весло от сап-борда и четыре часа дрейфовали по Обскому морю.

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Комментарии
28
Cobalt & Nickel
8 августа 2024, 12:08
А кому это нужно за 10 минут отдать 3 тысячи, чтобы тупо с одного берега на другой ? Это же не прогулка по южному морю с бирюзовой водой , кораллами и дельфинами
Дед Митрич
8 августа 2024, 12:10
Свои же сдали. Конкуренция.
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