Брал три тысячи за поездку: новосибирца задержали за нелегальные перевозки через Обь

Подозреваемого задержала полиция Источник: «Транспортная полиция Сибири» / Telegram











В Новосибирске сотрудники транспортной полиции задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной перевозке пассажиров через Обь.



Полицейские установили, что задержанный на своём катере за вознаграждение перевозил пассажиров, не имея при этом необходимой регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. По предварительной информации, стоимость одной поездки превышала три тысячи рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Транспортная полиция Сибири».

Одна из нелегальных перевозок пассажиров попала на видео Источник: t.me/utsibfo

Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии. По этой статье нарушителя могут оштрафовать на сумму до двух тысяч рублей.



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