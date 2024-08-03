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Дороги и транспорт эксклюзив Парк «Арена» обнесут металлическими столбами — какие еще работы по благоустройству идут на участке

Парк «Арена» обнесут металлическими столбами — какие еще работы по благоустройству идут на участке

Ограждение появится со стороны ЛДС

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Подготовка к установке боллардов началась в конце июля

В Новосибирске вдоль дороги между ЛДС «Сибирь-Арена» и парком «Арена» установят металлическое ограждение. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

— Для предотвращения проезда автотранспорта со стороны ледовой арены «Сибирь» в парк ведется ремонт дорожных столбов для ограничения движения транспорта (боллардов), — говорится в ответе на запрос.

О металлических штырях в брусчатке у дороги со стороны парка «Арена» сообщил читатель НГС Максим. По словам мужчины, конструкции появились в конце июля.

— Живу недалеко от парка и часто там гуляю. В один из дней заметил, что из брусчатки торчат железные штыри, отмечу, что их обмотали сигнальной лентой. Пору дней спустя к штырям уже приварили металлические пластины, — пояснили сибиряк.

Изначально в брусчатке появились металлические штыри

В мэрии отметили, что в парке продолжаются работы по благоустройству. Сейчас рабочие занимаются обустройством дорожек из природного камня, а также монтажом трибун у волейбольного поля.

Недавно в Новосибирске завершился опрос, в котором горожане высказали мнение о необходимости пешеходных ограждений вдоль дорог. Большинство участников голосования посчитали, что ограждения между дорогой и пешеходным пространством не нужны.

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