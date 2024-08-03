Парк «Арена» обнесут металлическими столбами — какие еще работы по благоустройству идут на участке

Подготовка к установке боллардов началась в конце июля Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











В Новосибирске вдоль дороги между ЛДС «Сибирь-Арена» и парком «Арена» установят металлическое ограждение. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.



— Для предотвращения проезда автотранспорта со стороны ледовой арены «Сибирь» в парк ведется ремонт дорожных столбов для ограничения движения транспорта (боллардов), — говорится в ответе на запрос.



О металлических штырях в брусчатке у дороги со стороны парка «Арена» сообщил читатель НГС Максим. По словам мужчины, конструкции появились в конце июля.



— Живу недалеко от парка и часто там гуляю. В один из дней заметил, что из брусчатки торчат железные штыри, отмечу, что их обмотали сигнальной лентой. Пору дней спустя к штырям уже приварили металлические пластины, — пояснили сибиряк.

Изначально в брусчатке появились металлические штыри Источник: читатель НГС максим











В мэрии отметили, что в парке продолжаются работы по благоустройству. Сейчас рабочие занимаются обустройством дорожек из природного камня, а также монтажом трибун у волейбольного поля.



Недавно в Новосибирске завершился опрос, в котором горожане высказали мнение о необходимости пешеходных ограждений вдоль дорог. Большинство участников голосования посчитали, что ограждения между дорогой и пешеходным пространством не нужны.

