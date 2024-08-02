«Ехать в жару, в пазике»: шаттлы до аэродрома задерживаются — зрители «Ветра Сибири» вынуждены брать такси

В Новосибирске у зрителей музыкального рок-фестиваля «Ветер Сибири» (18+) возникли транспортные трудности. По словам читательницы НГС, автобусы, которые должны довезти сибиряков на площадку, приходят с задержкой.
Девушка уточнила, что планировала отправиться на фестиваль с вокзала «Новосибирск-Главный» с мужем и сестрой. «Шаттл» приехал с задержкой на 15 минут.
— Вот такой «шаттл» приехал за нами в 16:45, вместо 16:30. Мест, естественно, всем не хватило. Ехать через пробки, в жару, в пазике, — сообщила сибирячка.
По словам сибирячки, она так и не села в автобус, отправилась на метро до станции «Студенческой», чтобы не попасть в пробки. Девушка сообщила, что планирует вызывать такси.
Ситуацию прокомментировали организаторы фестиваля. Они подтвердили, что транспорт может задерживаться.
— Из-за пробок на дорогах шаттлы могут задерживаться. К сожалению, тяжелая транспортная обстановка, — сообщили в группе события во «ВКонтакте».
Организаторы отметили на карте две локации и попросили зрителей ожидать транспорт в указанных местах. Судя по скриншотам, которые опубликовали в сообществе, речь идет о площадках у вокзала «Новосибирск-Главный» и остановки «ГУМ» вблизи площади Маркса.
Пару недель назад стало известно, что место проведения музыкального рок-фестиваля «Ветер Сибири» (18+) изменилось. В прошлом году мероприятие проходило в Мочище, но в 2024 году его перенесли на аэродроме ОбьГЭС.