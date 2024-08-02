«Асфальт просто висит!»: дорогу в Новосибирске подмыла река — видео последствий

В Новосибирске размыло участок дороги на пересечении улиц Охотской и Георгия Колонды. Местный житель Михаил Митюков 2 августа опубликовал видео с проблемного места.
— Вот, грузовики, дорога продавливается уже на метр, наверное. Асфальт просто висит, — отмечает в видео Митюков.
Вероятной причиной такого состояния дорожного полотна местные жители считают 2-ую Ельцовку.
— Там уже упал дорожный знак: под ним обвалился грунт. Сбоку виден размытый овраг. Дорогу подмывает 2-я Ельцовка, которую ранее укатали для строительства этой дороги, — сказала НГС Мария Кузнецова.
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.
Ранее майские дожди размыли два участка дорог в Заельцовском районе Новосибирска.
Главные новости Новосибирска и страны — в Telegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.