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Дороги и транспорт «Асфальт просто висит!»: дорогу в Новосибирске подмыла река — видео последствий

«Асфальт просто висит!»: дорогу в Новосибирске подмыла река — видео последствий

Проблема усугубляется, когда по полотну едут грузовики

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15 комментариев
Очевидец утверждает, что дорожное полотно проваливается под весом автомобилей

В Новосибирске размыло участок дороги на пересечении улиц Охотской и Георгия Колонды. Местный житель Михаил Митюков 2 августа опубликовал видео с проблемного места.

— Вот, грузовики, дорога продавливается уже на метр, наверное. Асфальт просто висит, — отмечает в видео Митюков.

Автор видео эмоционально комментирует происходящее

Вероятной причиной такого состояния дорожного полотна местные жители считают 2-ую Ельцовку.

— Там уже упал дорожный знак: под ним обвалился грунт. Сбоку виден размытый овраг. Дорогу подмывает 2-я Ельцовка, которую ранее укатали для строительства этой дороги, — сказала НГС Мария Кузнецова.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.

Ранее майские дожди размыли два участка дорог в Заельцовском районе Новосибирска.

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Комментарии
15
Barmaleя
2 августа 2024, 12:42
Река виновата? Да ну. А ремонтировать тогда кто будет? Тоже река?
Гость
2 августа 2024, 12:44
У кого там асфальт висит? 😡 Любому мало-мальски разбирающемуся в строительстве, заметно, что несущие бетонные конструкции целы, а вода лишь размыла окружающую обсыпку, которую легко восстановят.
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