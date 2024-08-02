«Кавалькада машин туда-сюда ездит»: десантники начали отмечать свой праздник в ночь на 2 августа — видео из Новосибирска

Новосибирские десантники начали отмечать День ВДВ в ночь на 2 августа: шумные колонны пронеслись по центру.
— Кавалькада машин туда-сюда ездит по Красному проспекту. Сначала в одну, потом в другую сторону. Кроме клаксонов слышны крики, — рассказала читательница НГС Анна.
Создатель городского автомобильного паблика «АСТ-54» Виталий Полищук опубликовал видео колонны десантников: ночью оказался невольным попутчиком их автопробега.
Для тех, кто хочет подкрепить короткое и емкое поздравление десантнику запоминающейся иллюстрацией, мы подготовили 10 красивых открыток на День ВДВ.
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