НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

пасмурно, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

штиль.

 743мм 70%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,78
EUR 92,85

СРОЧНО

Выше нормы: какой будет погода в августе

Разгружают Транссиб
Новосибирск ведет соцсети
Откат госменеджеру в 3 млн
Где учатся отличники
Родители против «Сферума»
Плохое зрение — бич 21 века
Башенки на крышах
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Дороги и транспорт «Кавалькада машин туда-сюда ездит»: десантники начали отмечать свой праздник в ночь на 2 августа — видео из Новосибирска

«Кавалькада машин туда-сюда ездит»: десантники начали отмечать свой праздник в ночь на 2 августа — видео из Новосибирска

Очевидцами пробега стали жители города

949
11 комментариев
Колонну десантников заметили в центре Новосибирска

Новосибирские десантники начали отмечать День ВДВ в ночь на 2 августа: шумные колонны пронеслись по центру.

— Кавалькада машин туда-сюда ездит по Красному проспекту. Сначала в одну, потом в другую сторону. Кроме клаксонов слышны крики, — рассказала читательница НГС Анна.

Создатель городского автомобильного паблика «АСТ-54» Виталий Полищук опубликовал видео колонны десантников: ночью оказался невольным попутчиком их автопробега.

Для тех, кто хочет подкрепить короткое и емкое поздравление десантнику запоминающейся иллюстрацией, мы подготовили 10 красивых открыток на День ВДВ.

Главные новости Новосибирска и страны — в Telegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
День ВДВ День Воздушно-десантных войск Воздушно-десантные войска 2 августа
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Гость
2 августа 2024, 11:09
а что не на сво?
Директор Завода (Ржака)
2 августа 2024, 11:25
праздник недалёких
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Не время выяснять отношения: новосибирский астролог дала советы на день новолуния в Раке
Юлия Тарантина
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Антон,64

Мухаммад,29

S 79 D,43

Наговицин,43

Rulez,37

Мария,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление