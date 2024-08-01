Супруги-дебоширы вынудили самолёт из Москвы приземлиться в Толмачево — видео

Дебоширов сняли с рейса и доставили в дежурную часть Источник: МВД России











Самолёт рейса Москва-Иркутск вынужденно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево из-за двух авиадебоширов.

По данным МВД, семейная пара пассажиров из Иркутской области вела себя неадекватно, за что их настигла административная ответственность.



— 39-летний мужчина и 36-летняя женщина кричали на окружающих и использовали при этом ненормативную лексику. На замечания экипажа нарушители общественного порядка не реагировали, провоцировали конфликт с работниками авиакомпании, — рассказала 31 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанные - жители Иркутской области Источник: МВД России

Буйных супругов доставили в дежурную часть, где на них составили протокол в связи с нарушением ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее мы рассказали, как новосибирцы летают с пьяными попутчиками. И если на видео это еще может быть весело, то в самолете — страшно.

