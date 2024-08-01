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Супруги-дебоширы вынудили самолет приземлиться

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Дороги и транспорт Супруги-дебоширы вынудили самолёт из Москвы приземлиться в Толмачево — видео

Супруги-дебоширы вынудили самолёт из Москвы приземлиться в Толмачево — видео

Из-за неадекватного поведения двух пассажиров пилот принял решение о незапланированной посадке

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37 комментариев
Дебоширов сняли с рейса и доставили в дежурную часть

Самолёт рейса Москва-Иркутск вынужденно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево из-за двух авиадебоширов.

По данным МВД, семейная пара пассажиров из Иркутской области вела себя неадекватно, за что их настигла административная ответственность.

— 39-летний мужчина и 36-летняя женщина кричали на окружающих и использовали при этом ненормативную лексику. На замечания экипажа нарушители общественного порядка не реагировали, провоцировали конфликт с работниками авиакомпании, — рассказала 31 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанные - жители Иркутской области

Буйных супругов доставили в дежурную часть, где на них составили протокол в связи с нарушением ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее мы рассказали, как новосибирцы летают с пьяными попутчиками. И если на видео это еще может быть весело, то в самолете — страшно.

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Комментарии
38
Дед Митрич
1 августа 2024, 12:14
Зачем Ирина Волк лезет в информационное поле. Ей бы самой вести себя тише воды. Ни сегодня, так завтра поменяет свой особняк на Рублевке на камеру в СИЗО.
Гость
1 августа 2024, 11:51
Принять элементарный закон, для таких любителей на боту выпить, покурить, подебоширить - один раз случилось - пожизненное лишение права на перелеты, хоть куда... все ,как рукой отшибет всякое желание. Но нет, впаивают мелкое хулиганство...
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