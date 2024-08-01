НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

ю-в.

 746мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 86,11
EUR 93,51

СРОЧНО

Рабовладельцы из Татарска

Мошенники из JPB
Снизились цены на новые авто
Завод гудит по ночам
Новосибирск ведет соцсети
Продал дом и купил яхту
Где учатся отличники
Кто сидел за рулём BMW
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Дороги и транспорт эксклюзив КамАЗ сбрасывал старый асфальт на пустыре за НГПУ — новосибирец снял всё на видео и написал заявление в полицию

КамАЗ сбрасывал старый асфальт на пустыре за НГПУ — новосибирец снял всё на видео и написал заявление в полицию

Грузовик может принадлежать компании, строящей дороги

421
1 комментарий
Работники отказались отвечать на вопросы новосибирца

Житель Новосибирска заметил, как грузовик сбрасывает куски старого асфальта и бордюра на территории за НГПУ. Мужчина снял происходящее на видео и отправил в редакцию НГС.

Новосибирец попытался узнать у мужчин за рулём КамАЗа, на кого они работают и почему сваливают отходы на пустыре, но собеседники не стали отвечать и уехали. Мужчина написал заявление в полицию.

Судя по количеству грунта и асфальта, сбрасывают мусор сюда не в первый раз

По данным НГС, КамАЗ с таким же госномером зарегистрирован на новосибирского предпринимателя. Полный тёзка владельца грузовика числится генеральным директором и учредителем ООО «Портал». Компания занимается строительством дорог. Выручка организации за прошлый год составила 66 миллионов рублей, чистая прибыль — 1 миллион.

Компания выполнила 20 государственных контрактов на 107 миллионов рублей.

Ранее мэр Новосибирска ввел режим повышенной готовности из-за обрушения колодцев на проспекте Дзержинского.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Дороги Ремонт дорог Полиция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Grape Reflection 🍇
1 августа 2024, 08:14
Инновационные методы строительства по методу Оглы
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Александр,59

Олег,62

Ник,46

Валерий,57

Ольга,37

Sergey154,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление