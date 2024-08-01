КамАЗ сбрасывал старый асфальт на пустыре за НГПУ — новосибирец снял всё на видео и написал заявление в полицию

Житель Новосибирска заметил, как грузовик сбрасывает куски старого асфальта и бордюра на территории за НГПУ. Мужчина снял происходящее на видео и отправил в редакцию НГС.
Новосибирец попытался узнать у мужчин за рулём КамАЗа, на кого они работают и почему сваливают отходы на пустыре, но собеседники не стали отвечать и уехали. Мужчина написал заявление в полицию.
По данным НГС, КамАЗ с таким же госномером зарегистрирован на новосибирского предпринимателя. Полный тёзка владельца грузовика числится генеральным директором и учредителем ООО «Портал». Компания занимается строительством дорог. Выручка организации за прошлый год составила 66 миллионов рублей, чистая прибыль — 1 миллион.
Компания выполнила 20 государственных контрактов на 107 миллионов рублей.
Ранее мэр Новосибирска ввел режим повышенной готовности из-за обрушения колодцев на проспекте Дзержинского.
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