Мотоциклист погиб возле «Большой медведицы» — видео с места ДТП в Новосибирске

Мотоциклист врезался в припаркованную «Газель» Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»











«АСТ-54» во «ВКонтакте».31 июля перед ТВК «Большая Медведица» в Новосибирске погиб водитель мотоцикла. Видео с места ДТП опубликовал городской автомобильный паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».



— Девушка на белом седане Volkswagen Polo разворачивалась у «Большой Медведицы», подрезала мотоциклиста, который влетел в стоящую на парковке ГАЗель и погиб, — цитирует «АСТ-54» очевидца.

Мотоциклист погиб на месте, сказал очевидец Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

— Водитель, женщина 1975 года рождения, на автомобиле Volkswagen Polo, осуществляла разворот, не убедившись в безопасности маневра, допустила столкновение с мотоциклом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, который получил травмы несовместимые с жизнью, — сообщили НГС предварительную информацию о ДТП в областном главке полиции.

26 июля пожилой мотоциклист из Новосибирска разбился насмерть на Алтае.