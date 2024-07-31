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Дороги и транспорт Мотоциклист погиб возле «Большой медведицы» — видео с места ДТП в Новосибирске

Мотоциклист погиб возле «Большой медведицы» — видео с места ДТП в Новосибирске

По словам очевидца, его подрезала женщина на белом Volkswagen Polo

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33 комментария
Мотоциклист врезался в припаркованную «Газель»

«АСТ-54» во «ВКонтакте».31 июля перед ТВК «Большая Медведица» в Новосибирске погиб водитель мотоцикла. Видео с места ДТП опубликовал городской автомобильный паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Девушка на белом седане Volkswagen Polo разворачивалась у «Большой Медведицы», подрезала мотоциклиста, который влетел в стоящую на парковке ГАЗель и погиб, — цитирует «АСТ-54» очевидца.

Мотоциклист погиб на месте, сказал очевидец

На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

— Водитель, женщина 1975 года рождения, на автомобиле Volkswagen Polo, осуществляла разворот, не убедившись в безопасности маневра, допустила столкновение с мотоциклом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, который получил травмы несовместимые с жизнью, — сообщили НГС предварительную информацию о ДТП в областном главке полиции.

Если вы стали свидетелем ДТП или знаете погибшего мотоциклиста, сообщите об этом редакции НГС. Мы сохраним вашу анонимность.
Звоните8-923-157-00-00
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26 июля пожилой мотоциклист из Новосибирска разбился насмерть на Алтае.

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Комментарии
34
колючка
31 июля 2024, 13:55
Погиб молодой человек, соболезнование родным и близким. 🙏
Фродо Бэггинс
31 июля 2024, 13:45
левый поворот + мотоцикл - самая опасная ситуация для мотоциклиста. что авто поворачивает налево, а мото едет прямо (ну а че его пропускать то, не трамвай же) мотоциклист право, но обычно мертв что ситуация когда авто едет прямо а мото поворачивает налево. пацаны, будьте осторожны. ну а баба? а что с бабы взять то? баба есть баба и ее сущность не изменить
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