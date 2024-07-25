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Дороги и транспорт эксклюзив Доставят до завтра: девушке из Австралии привезут в Новосибирск застрявший в Китае багаж

Доставят до завтра: девушке из Австралии привезут в Новосибирск застрявший в Китае багаж

Елена Петливанова летела из Китая в Новосибирск на самолете S7

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В Новосибирск девушка прилетела 21 июля

Жительнице Австралии Елене Петливановой, которая не могла добиться возврата чемодана с вещами из Китая, помог вернуть багаж. Об этом НГС сообщили в пресс-службе авиакомпании S7.

В компании сообщили, что багаж пассажира не прибыл в аэропорт Пекина на рейсе авиакомпании China Southern. Документ об этом также был оформлен в аэропорту столицы Китая. В этом случае ответственность за поиск и доставку багажа несет перевозчик — China Southern.

В Новосибирск из Пекина Елена Петливанова прилетела на рейсе S7 5724 21 июля, но на этом рейсе багаж не был оформлен.

— Тем не менее, мы уточнили информацию по этому случаю — багаж найден в Пекине и подготовлен к досылу в аэропорт «Толмачево» на рейсе S7. Доставка ожидается 25–26.07. Статус доставки можно уточнить в службе розыска багажа Пекина или Толмачево, — отметили в пресс-службе S7.

На прошлой неделе пассажирам, вылетающим рейсом S7 Airlines из Новосибирска в Сочи, не хватило мест в самолете. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, во время регистрации у системы произошел сбой.

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Новосибирск Китай S7 Airlines Австралия Пропал багаж
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Комментарии
1
боец РККА
25 июля 2024, 21:30
зачем нам тут шпионы из недружественых нам стран, срочно арестовать и посадить в подвал
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