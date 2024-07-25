Доставят до завтра: девушке из Австралии привезут в Новосибирск застрявший в Китае багаж

В Новосибирск девушка прилетела 21 июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жительнице Австралии Елене Петливановой, которая не могла добиться возврата чемодана с вещами из Китая, помог вернуть багаж. Об этом НГС сообщили в пресс-службе авиакомпании S7.



В компании сообщили, что багаж пассажира не прибыл в аэропорт Пекина на рейсе авиакомпании China Southern. Документ об этом также был оформлен в аэропорту столицы Китая. В этом случае ответственность за поиск и доставку багажа несет перевозчик — China Southern.

В Новосибирск из Пекина Елена Петливанова прилетела на рейсе S7 5724 21 июля, но на этом рейсе багаж не был оформлен.



— Тем не менее, мы уточнили информацию по этому случаю — багаж найден в Пекине и подготовлен к досылу в аэропорт «Толмачево» на рейсе S7. Доставка ожидается 25–26.07. Статус доставки можно уточнить в службе розыска багажа Пекина или Толмачево, — отметили в пресс-службе S7.

