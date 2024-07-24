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Дороги и транспорт «Ремонта насчитали на 180 тысяч»: Ford Focus ушел под воду на затопленной улице у «Эдема» в Академгородке

«Ремонта насчитали на 180 тысяч»: Ford Focus ушел под воду на затопленной улице у «Эдема» в Академгородке

Владелица машины заявляет, что вода поднялась в салоне на 40 сантиметров

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4 комментария
В июле ливни и отсутствие нормальных ливневок привели к ряду ЧП в Новосибирске

На прошлой неделе в новосибирском Академгородке возле ТРК «Эдем» на затопленной улице Инженерной заглох Ford Focus. Автомобиль пенсионерки Людмилы Одоевой испортился от последствий стихии. Теперь «Форд» ждет дорогостоящий ремонт, но к кому предъявлять претензии владелица машины не знает. НГС обратился за комментарием в администрацию района и проконсультировался с автоюристом.

— 18 июля около 15:00 я ехала с Верхней зоны в поликлинику. Вижу: на Морском проспекте буквально озера разлились из-за ливня, я свернула на улицу Инженерную, но там оказалось не лучше: у ТРК «Эдем» я попала в настоящее озеро. Машина заглохла, меня закачало на волнах, вода залилась в салон, поднявшись сантиментов на 40!, — вспоминает Людмила Одоева.

Тонущий автомобиль заметил сотрудник МЧС Евгений Малюженко. У мужчины был выходной, но пройти мимо он не смог.

— Он вызвал коллег, они приехали на квадроцикле в гидрокостюмах. Подцепили и вытащили мой автомобиль к сухому месту из озера. Я вызвала эвакуатор, меня транспортировали на СТО, — говорит Одоева.

Фото из салона автомобиля и в самом салоне

К тому моменту Ford Focus пробыл в воде около часа.

— На СТО мне сообщили, что двигатель придется капитально ремонтировать: предварительную сумму ремонта насчитали на 180 тысяч. Мой Ford Focus по-прежнему стоит на СТО, — добавила Людмила Одоева.

В ТРК «Эдем» заявили, что за содержание улицы Инженерной отвечает районная администрация.

— Отметим, что к 23 июля этот участок дороги привели в идеальное состояние, сейчас он буквально блестит, — заявили журналисту НГС в ТРК «Эдем».

Получить оперативный комментарий в администрации Советского района на момент публикации не удалось.

— Весь профильный отдел находится в отпуске. Предлагаем вам обратиться письменно, — заявили НГС в районной администрации.

Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска. При получении ответа материал будет дополнен.

Адвокат Мария Соловьева считает, что Людмиле Одоевой имеет смысл обратиться в районную администрацию после экспертизы ущерба автомобилю.

— Гражданину вправе обратиться к организации, которая приняла на себя обязательства по содержанию дороги, с заявлением о взыскании размера причиненного ущерба, — говорит Соловьева, добавив, что предварительно нужно рассчитать стоимость ремонта.

В июле река разлилась ночью и у «Ройял Парка». Из-за ливня улицы города затопило, и машинам пришлось ехать, а местами — плыть, по огромным лужам.

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Комментарии
4
274502334
24 июля 2024, 13:09
Жесть! 🫣
Гость
24 июля 2024, 13:01
В академе нет ливнёвок! Прокуратура должна потребовать от администрации района устранить этот дефект!!!
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