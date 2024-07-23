«Адская поездка». Россиянка рассказала, как ей стало плохо в очереди на российско-абхазской границе и как доехать к морю без обмороков

КПП на российско-абхазской границе один из самых перегруженных Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











На юге России — аномальная жара, воздух прогревается до 37 градусов. А в Абхазии еще теплее, вторая половина июля выдалась засушливой и очень жаркой. Россияне массово едут в республику на отдых, его может омрачить не только ротавирус, но и заторы на границе. Туристы вынуждены часами стоять на жаре, чтобы пройти необходимые процедуры. Россиянка, которая каждый год отдыхает на курортах Абхазии, рассказала SOCHI1.RU, как можно избежать огромных пробок и не упасть в обморок прямо на КПП.

«Думала, что мне кабзда»

С каждым днем на российско-абхазской границе всё больше людей, нагрузка колоссальная, сейчас ее ежедневно пересекают более 50 тысяч туристов и около 9 тысяч автомобилей. Притом что пропускная способность пункта составляет 28 тысяч человек и 1,5 тысячи транспортных средств в сутки. Если раньше можно было прогнозировать, когда народу меньше, например, приезжать после 10 часов, когда основная масса экскурсантов уже проехала, то теперь эти прогнозы не работают. Пробок нет разве что ночью. Расширение КПП ждать, видимо, еще долго, открытие аэропорта в Сухуме еще дольше, поэтому пользуемся пока, тем, что есть.

Жительница Москвы Жанна Комина любит Абхазию и каждый год отдыхает именно там. Всегда приезжали с семьей на машине, но в прошлом году, промучавшись в пробках в Ростовской области, под Краснодаром, под Горячим Ключом, в Лазаревском, Лоо и Сочи, а потом на границе больше трех часов, от этой практики решили отказаться.

— В прошлом году была совершенно адская поездка. Мы были измучены, нам нужен был отдых от отдыха. Никому не рекомендую ехать в Сочи и Абхазию на автомобиле. Ведь на обратном пути нужно снова проходить этот квест на границе, а потом на федеральной трассе, — говорит Жанна. Она отметила, что досмотр водителей и пассажиров на автомобильном пункте пропуска происходит на улице. Люди вынуждены всё время стоять на жаре, там даже присесть негде, нет питьевой воды и купить ее нет возможности, те, кто об этом знает, запасаются, остальные изнывают от жажды. В здании с кондиционером проверяют тех, кто заезжает экскурсиями.

— Ты стоишь хоть и под навесом, но он настолько раскаленный, что от него еще больше жара. Я в прошлом году упала в обморок, сын меня подхватил. Я просто села на грязный асфальт и думала, что мне кабзда — в глазах потемнело, тахикардия страшная, очухалась вся мокрая, кто-то на меня воду из бутылки льет. Но даже после этого меня не пропустили, впередистоящие сделали вид, что ничего не заметили. Пришлось пойти в здание и там отдышаться, — рассказывает Жанна. Это был настоящий тепловой удар, еще два дня после этого она пролежала в номере отеля с температурой вместо того, чтобы ходить со всеми на пляж. Потому в этом году решили поехать на поезде, еще весной купили билеты на поезд Москва — Сухум и доехали с кондиционером прямо до вокзала Гагры. Выспались, отлежались в пути. Есть одно но, покупать билеты нужно заранее, сейчас их уже нет.

Сейчас серьезна проблема с билетами на поезд Источник: Абхазские железные дороги











Поезда Москва — Сухум, Санкт-Петербург — Сухум

Поезд дальнего следования № 306 Москва — Сухум идет с Казанского вокзала, в пути — 1 день 13 часов. Стоимость билета от 5 тысяч рублей в плацкарт, в купе — от 9900 рублей, в СВ — 17 700 рублей. Пассажиры поезда пересекают границу, даже не выходя на улицу.



В 06:30 состав останавливается в пограничном пункте на территории России, где проходит проверка документов у пассажиров прямо в вагонах. В Цандрыпше документы проверяют абхазские пограничники.



Из Москвы в Абхазию также можно уехать поездом № 479 сообщением Санкт-Петербург — Сухум. Он останавливается в столице на Восточном вокзале. Стоимость билета из Москвы в плацкарт от 6 тысяч рублей, в купе от 10 тысяч. Из Питера поезд едет 2 дня 8 часов до Гагры. Цена места в плацкарте от 7200 рублей, в купе — от 13 800 рублей.

Летом эти поезда курсируют ежедневно. Даже если вы не хотите ехать в поезде долго, можно прилететь в аэропорт Сочи, а потом сесть на поезд из Москвы или Санкт-Петербурга на вокзале в Адлере и спокойно уехать в Абхазию.

Красивые пейзажи за окном поезда на Черноморском побережье Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











На «Ласточке»

Из Сочи в Гагру ходит поезд № 922/921 «Ласточка». Его запустили 8 июня 2023 года и в 2023 году он перевез более 73 тысяч пассажиров. Спрос огромный, но ходит всего одна электричка. Тестовый запуск «Ласточки» в Сухум был, но пока поезд по этом направлению не запущен.



«Ласточка» Сочи — Гагра, как всё в Абхазии, очень медленная. С российского курорта она отправляется в 08:50 и прибывает в Гагру в 13:06. Средняя путевая скорость абхазской «Ласточки» — 16 км/ч — расстояние в 70 км она преодолевает за 4 часа 16 минут.



На российском пограничном пункте электричка стоит 45 минут, 30 минут — на абхазском КПП. В любом случае ехать в поезде с кондиционером, пусть и медленно, всё равно лучше, чем стоять на жаре в толпе разгоряченных туристов. Стоимость билета — 1191 рубль.

На туристическом ретропоезде

Еще один прекрасный способ добраться в Абхазию, минуя автомобильный и пешеходный пункты пропуска, это купить билет на туристический ретропоезд № 927 Туапсе — Сочи — Гагра, он ходит в летний сезон каждый день, кроме вторника. Его интерьер стилизован под 70-е годы 20 века, при этом вагоны оборудованы современными девайсами — разъемами под USB, кондиционерами, биотуалетами. В прошлом году состав дополнили открытыми вагонами в стилистике начала XX века. Конечно, как трансфер этот поезд не совсем подходит. А вот тем, кто хочет дополнить свой отдых необычным путешествием, эта поездка понравится. Билеты стоит покупать заранее.