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Дороги и транспорт Кризис-2024 эксперт А где субсидии? Поездов не хватает, аэропорты закрыты, билетов мало и они дорожают — печальная картина нашего туризма

А где субсидии? Поездов не хватает, аэропорты закрыты, билетов мало и они дорожают — печальная картина нашего туризма

Эксперты уверены — ситуация вряд ли улучшится в скором времени

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6 комментариев
Пока до моря доберешься, уже и лето пройдет

Федеральные чиновники одной рукой дают деньги авиакомпаниям, а другой — отбирают. Росавиация значительно расширила список межрегиональных авиарейсов, которые будут субсидироваться из федерального бюджета. И в то же самое время Росавиация планирует поднять аэронавигационные сборы с авиакомпаний, летающих как внутри России, так и за рубеж.

Специальные (субсидируемые) тарифы теперь, в соответствии с новым приказом Росавиации № 589-П, действуют по 293 направлениям. В предыдущей редакции приказа было всего 270 направлений.

В частности, с начала июля появились субсидируемые перелеты Петрозаводск — Магас, Минеральные Воды — Чебоксары, Санкт-Петербург — Кострома, Иркутск — Самара, Иркутск — Новокузнецк, Сочи — Нальчик, Екатеринбург — Астрахань и другие. К перелетам по новым направлениям присоединились авиакомпании NordStar и «Костромское авиапредприятие».

Как видно, многие новые спецрейсы нужны, чтобы россияне из мегаполисов добирались на юг. В Росавиации считают, что это положительно скажется на развитии внутрироссийского туризма. Правда, неизвестно, сколько субсидируемых рейсов останется в 2025 году, приказа еще нет.

Тем более, что субсидирование 293 перелетов — дело недешевое, в этом году оно обойдется почти в 16 миллиардов рублей. Правда, для россиян в провинции это реальная возможность добраться в другие регионы, минуя Москву. А значит, намного дешевле.

Долететь дешевле?

Благодаря субсидиям авиабилеты наконец-то стали доступнее железнодорожных. Если спрос на спецрейсы будет сохраняться таким же высоким, как сейчас, то РЖД придется крепко призадуматься: а не пора ли и нам наконец-то билеты сделать дешевле.

— Часто стоимость билета на субсидируемый полет сопоставима по стоимости с железнодорожными билетами в купе, — говорит MSK1.RU Борис Соколов, основатель и руководитель визовой туристической компании Visasam.ru. — Кроме того, сложно найти билеты (особенно более дешевые в плацкартных вагонах) на летний период, их нужно покупать сильно заранее.

— Согласитесь, когда есть дешевые и доступные билеты на самолет, билеты на поезда в России кажутся запредельно, неадекватно дорогими. Почему так происходит?

— Вы правы, всё больше людей предпочитают летать на самолетах. На поезде часто нужно ехать более суток, а иногда и 2 суток в отдаленные города. Полет — несколько часов. И, в отличие от поездов, гораздо более доступные билеты даже в летний сезон отпусков.

Хотя я уверен, что для популярных направлений, особенно в летний период времени, в поездах ничего не изменится. Ведь многие боятся или не любят летать и всё равно постоянно ездят на поездах (а это достаточное количество людей). Из провинциального города всё равно нужно добираться сначала из областного центра, где есть аэропорты, это плюс 2–3 часа и более.

Кстати, высокий спрос на железнодорожные билеты такое связан и с закрытием многих аэропортов Центральной России и Юга с февраля 2022 года.

— Субсидии не охватывают зарубежные рейсы. А там обещают вдвое увеличить аэронавигационный сбор. Получается, желающие отдыхать за рубежом будут косвенно оплачивать субсидии на внутренних рейсах?

— Надо понимать, что сборы вырастут по объективным причинам: это инфляция, проблемы из-за санкций с ремонтом и обслуживаний самолетов, увеличение расходов на безопасность в аэропортах, увеличение зарплат сотрудникам из-за дефицита на рынке труда. А субсидии как раз и призваны помочь с этим справиться, чтобы цены на авиабилеты не росли сильно.

У РЖД свои проблемы

К сожалению, новые сборы особенно повысят цены на зарубежные перелеты, на которые многие субсидии не распространяются. Что сделает их еще менее доступными. Так что еще меньший процент россиян сможет летать и отдыхать за границей.

Директор по развитию и коммуникациям сайта бронирования Tvil Оксана Шустикова прогнозирует, что в ближайшем будущем авиарейсы вряд ли полностью вытеснят железнодорожные перевозки.

— РЖД действительно могут оказаться более популярными, чем авиакомпании, но только на средних расстояниях, порядка 500–700 километров. Если расстояние больше, то цены становятся сравнимыми, — говорит Шустикова. — Но и железнодорожные перевозки испытывают трудности: туристы этим летом уже сталкивались с дефицитом билетов, их удорожанием. Кроме того, нет в достаточном количестве вагонов, чтобы хватило на всех пассажиров, которые хотят отправиться на самые популярные южные курорты. По данным нашего сервиса, это Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта. А логистика в Крым затруднена: для тех, кто не хочет или не может пользоваться автотранспортом, нет другого выхода, кроме как искать билеты на поезд.

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Субсидии авиаперевозчикам Цены на авиабилеты Цены на авиаперелеты Железная дорога РЖД Туризм
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Комментарии
13
Гость
18 июля 2024, 09:40
В России нет нормальных курортов и зон отдыха, везде отвратный сервис и пляжи ужасные!!
Гость
18 июля 2024, 09:40
Настоящий отдых, настоящие приключения и настоящая жизнь - кипит заграницей!!
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