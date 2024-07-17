Бетон должен набраться прочности: почему новосибирцы не видят рабочих на путепроводе Гусинобродского тракта

На участке, говорит новосибирец, не видно рабочих Источник: читатель НГС Виталий











Из-за ремонта путепровода на Гусинобродском тракте в Новосибисркой области автомобилисты стоят в пробках. По словам читателя НГС Виталия, которые проезжает мимо этого места, рабочих и техники на объекте он не замечает.

В пресс-службе ТУАД объяснили, что работы на участке идут с апреля, проблем с рабочими нет, ограничение проезда ввели 15 мая. Автомобилисты смогут проезжать только по одной полосе до 15 октября.

— На объекте ведется ручное регулирование. Пропуск транспорта в выходные и пятницу в режиме 13/2 минуты — максимальный пропуск в сторону Ленинск-Кузнецкого, — сообщили в пресс-службе.

Примерно в 11 утра на участке уже был затор Источник: 2ГИС











Путепровод ремонтирует ООО «Перлит-Строй», 15 июля на объект вышли два субподрядчика: один по переносу коммуникаций, второй — по замене балок и ремонту опор. Подрядчику предстоит заменить балки пролетных строений №1 и 3, заменить гидроизоляцию, барьерное ограждение, асфальт, а также отремонтировать опоры. В планах много бетонных работ, а сам бетон должен набраться прочности, уверяют в ТУАД.



— Есть технологические окна, в это время можем выполнять работу. Железная дорога движение на период капремонта не приостанавливает, — передает ТУАД слова подрядчика.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Перлит-Строй» образована в 2007 году, генеральный директор и учредитель — Коля Кулиджанян. Организация часто выиграет госзакупки на ремонт и строительство дорог. На конец 2023 года, выручка компании составила 407,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 17,4 миллиона рублей.

Подрядчик ведет и работы и на самом путепроводе и под ним Источник: предоставлено ТУАД











Рабочих может быть не видно, в том числе, из-за того, что сотрудники выполняют не только на верхней части, но и в подмостовой.

