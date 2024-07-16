«Митя Фомин вполне потянет одну станцию»: новосибирцы придумали, у кого попросить денег на новое метро

В Новосибирске до 2025 года могут появиться два транспортно-пересадочных узла. Их разместят вблизи перспективных станций метрополитена — «Молодежной» и «Гусинобродской Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











15 июля новосибирские власти озвучили сроки строительства станций метро «Молодежная» и «Гусинобродская». Одна из них появится не ранее 2030 года, а строительство второй начнется не ранее этого срока. Такая новость не оставила горожан равнодушными: под материалом за 12 часов появилось 152 комментария.



Среди читателей оказалось много сомневающихся в обозначенных планах.

— Да они обычную полосу асфальта за три месяца на Димитровском мосту сделать не могут, про какое метро нам опять лапшу вешают? Чтобы метро построить нужны кадры и организаторы, какие были при Советской власти, — ностальгирует по былым временам, в которые вероятно и не жил, пользователь За державу обидно.

— Я надеюсь...», «Может быть...», «Наверное...» Это что, гадание на картах Таро? Это чиновник говорит! — возмутился незарегистрированный пользователь.



— К 2025 году они успеют только написать первую страницу плана строительства станций метро Молодежная и Гусинобродская, — заявил Cobalt & Nickel.



— Новый жанр фэнтези — мечты о развитии новосибирского метро, впрочем, на проектировании можно и бюджеты освоить, — иронизирует alippa.

— Уже слышал это при Городецком. Лет 10–15 уже на метро до барахолки катаюсь, — посетовал Гость NGS.ru.

Часть комментаторов решила раздавать советы по поводу того, как лучше построить метро.

—Наверное, я удивлю нашу власть, но чтобы построить метро, нужно сначала купить проходческий щит, потом отталкиваясь от его ТТХ планировать строительство.

Также один из читателей заявил, что помощи надо просить у воспитанников новосибирской культуры: Шуры, Никиты Кологривого, Миланы Хаметовой.

— Представляете- «Следующая станция — Хаметовская! Переход на Затулинскую линию»!

— Митя Фомин еще. Он недавно двухуровневую квартиру в Москве купил. По любому одну станцию метро потянет.

Также новосибирцы предложили другие места, где необходимо метро и транспорт.

НА СЛОБОДУ КОГДА ПРЯМОЙ ТРАНСПОРТ ПОЙДЕТ??? И УСИЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СОСТАВА КОГДА БУДЕТ??? ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ? ГОРОД МНОГОМИЛЛИОННИК, А МЫ НИ ДОЕХАТЬ, НИ ПРИЕХАТЬ НЕ МОЖЕМ, — очень громко написал один из читателей.

— Вот зачем на МЖК метро???? На левый берег надо линию метро продлять, мы тут подыхаем в пробках... 2 часа на работу и 2 часа обратно!!!!!!!!!!

В ноябре прошлого года правительство Новосибирской области выделило деньги на документацию для станций метро «Гусинобродская» и «Молодежная». Минимальный срок работ составлял 1,5 — 2 года.