Летать небезопасно? Две тысячи «Боингов» требуют проверить на неисправность систем аварийной подачи кислорода

Федеральное управление гражданской авиации США потребовало проверить 2,6 тысячи самолетов из-за проблем с кислородными масками Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потребовало проверить самолеты Boeing-737 различных моделей из-за возможных проблем с кислородными масками. В заявлении говорится, что к ним поступило множество сообщений, что кислородные генераторы на бортах смещались из-за неисправных креплений.

MSK1.RU узнал, сколько самолетов, которые требуют проверки, находится в парках разных российских авиакомпаний. А также обсудил с экспертами, опасно ли теперь летать на Boeing.

Почему самолеты Boeing требуют проверить и сколько их у российских авиакомпаний

Федеральное управление гражданской авиации США потребовало незамедлительно проверить самолеты Boeing моделей 737–700, -800 и -900ER. Оно призывает авиакомпании визуально оценить судна и при необходимости заменить генераторы кислорода и закрепить термопрокладки. Сама проверка занимает около часа, но если у борта обнаружат неполадку, то на ее исправление понадобится больше времени.

Заявление FAA касается 2600 самолетов, которые используются только американскими перевозчиками. И как отмечает канал AviaNews, провести такие проверки могут потребовать контролирующие органы и других стран. Причем, согласно этому заявлению, в самолеты запрещают устанавливать детали с потенциальными дефектами.

Как выяснил MSK1.RU, в России самолеты Boeing 737–800 чаще всего используют перевозчики, которые входят в группу «Аэрофлот». Всего в их парке 93 самолета: 42 — у лоукостера «Победа», 37 — у «Аэрофлота» и еще 14 — у «России». Также Boeing 737–800 используют для полетов авиакомпаний S7 Airlines (19 самолетов), «ЮТэйр» (17), Nordwind (11) и Smartavia (9).

Источник: Мария Романова / Городские порталы











Американская корпорация Boeing перестала поставлять запчасти и обслуживать свои судна, которые находятся у российских авиакомпаний, в марте 2022 года. Forbes со ссылкой на члена совета директоров одной из транспортных компаний писал, что для получения деталей часть самолетов начали «каннибализировать», то есть разбирать. Хотя эксперты сошлись во мнении, что это нормальное явление и не только для авиаотрасли.

Исполнительный директор авиакомпании «Победа» также сообщил, что они почти вполовину сокращают парк самолетов Boeing 737–800, чтобы «закрыть потребность в запчастях для всего флота в будущем». Впрочем, у перевозчиков нашлось решение. Самолеты пробовали обслуживать в Иране, а «Аэрофлот» с «Росатомом» планируют заняться производством деталей для самолетов Airbus и Boeing.

Как часто проверяют самолеты и опасна ли разгерметизация салона

Бывший пилот «Аэрофлота» Андрей Литвинов рассказал MSK1.RU, что подобные директивы выходят часто, но сейчас из-за санкций последовать им авиакомпании не смогут.

— Нас отрезали от этих технических библиотек, поэтому у нас нет сейчас обновлений. Видимо, как-то решают проблемы по мере их поступления. Но из-за санкций мы вряд ли сможем получить доступ к этим техническим библиотекам и к их обновлениям, — отметил в разговоре с MSK1.RU летчик.

По словам Литвинова, регламенты обслуживания наших самолетов выпускают Росавиация и Минтранс. Лайнеры же проверяют обычно либо в зависимости от налета (как пробег у автомобиля), либо раз в год.



— Есть разные формы проверок: легкая, когда немного работ проводится, а есть и такие, когда чуть ли не весь самолет разбирают, — сказал бывший пилот «Аэрофлота».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Иное мнение высказал авиаэксперт и главный редактор портала FrequentFlyers Илья Шатилин. Он рассказал, что заявления Федерального управления гражданской авиации США влияют на российские авиакомпании.

— Они, естественно, при возможности проверят эти крепления, эти модули и так далее. Множество таких бюллетеней выпускается ежегодно по разным типам воздушных судов. Это рутинная работа. Поэтому, безусловно, всё в очередной раз проверят и будут дальше безопасно летать, — сказал авиаэксперт.

Илья Шатилин рассказал MSK1.RU, что в этих документах часто пишут о возможных неисправностях. А дополнительные проверки устраивают во время планового обслуживания, и самолеты не нужно отстранять от полетов.

— Это просто уведомление, что самолеты стоит проверить. Это не такая критическая ситуация, как была по всему миру, когда «приземлили» «Боинги». Это совершенно разного масштаба события, — подчеркнул Илья Шатилин.

Авиаэксперт упоминает случай с самолетами Boeing 737 Max 9. Авиакомпании в Америке, Мексике, Панаме и Турции в начале 2024 года отказались использовать их для полетов до проведения проверки. Это связано с историей, когда во время взлета самолета Alaska Airlines от него оторвался иллюминатор. Пассажиры, по данным СМИ, около 20 минут летели с дырой в самолете. Борт экстренно сел, никто из пассажиров не пострадал. После этого гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун заявил, что уйдет в отставку в конце 2024 года.

Источник: Осторожно, Новости / T.me

Оба эксперта в разговоре с MSK1.RU отметили, что не помнят за последнее время случаев разгерметизации самолетов, которые эксплуатируют российские авиакомпании.

— Даже если такое случается, это не критичный случай. Вываливаются маски кислородные, и пассажиры могут спокойно дышать. А экипаж в это время снижает самолет до высоты в три тысячи метров — до сотого эшелона. Там уже можно дышать и без маски, — сказал бывший пилот «Аэрофлота» Андрей Литвинов.

Однако случаи разгерметизации салонов самолетов случались ранее на российских рейсах. В ноябре 2022 года произошло сразу два случая. Boeing-737 авиакомпании UTair, вылетавший из Внуково, вынужденно вернулся в аэропорт из-за разгерметизации салона и сбоя в работе системы кондиционирования. А Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings, летевший из Стамбула в Екатеринбург, экстренно сел в Сочи из-за срабатывания датчика разгерметизации.

О том, как работают системы спасения пассажиров в самолетах при разгерметизации салона, мы подробно рассказывали в этом материале.