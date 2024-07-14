Новосибирец погиб после столкновения со стоявшим на обочине автобусом

Один из пострадавших скончался по пути в больницу Источник: ГИБДД Новосибирской области











В ночь на 14 июля у дома №71 на улице Блюхера в Новосибирске произошло смертельное ДТП. В стоящий на обочине автобус врезался автомобиль «ФАВ». Инспекторы установили состояние алкогольного опьянения у одного из водителей.



— Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «ФАВ» в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на стоящий у края проезжей части автобус «Киа Гранберд», — уточнили в ГАИ.



В ДТП пострадали два пассажира «ФАВ», один из которых скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.



Ранее в Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись фура и легковушка.