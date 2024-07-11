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Дороги и транспорт Метро Новосибирска получит деньги на покупку новых составов, но нужно подождать два года

Метро Новосибирска получит деньги на покупку новых составов, но нужно подождать два года

На это выделят 2,2 миллиарда рублей

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10 комментариев
Для города планируют купить шесть подвижных составов

Новосибирский метрополитен получит 2,2 миллиарда на покупку новых составов. Такое решение приняли депутаты 11 июля на внеочередной сессии областного заксобрания.

Метрополитен получит субсидию в 2,2 миллиарда рублей в 2026 году. На эти деньги планируют приобрести шесть новых составов. Об этом НГС сообщили в пресс-службе заксобрания.

Ранее губернатор региона Андрей Травников заявил, что парк вагонов метро планируют обновить до 2029 года. Это необходимо, поскольку к 2031 году истекает срок эксплуатации действующих вагонов.

В марте в Министерстве транспорта Российской Федерации редакции НГС сообщили, что не планируют выделять средства на строительство новосибирского метро. А в департаменте транспорта Москвы рассказали, что списанные столичные вагоны не собираются направлять в Новосибирск. НГС выяснял, как будут развивать городскую подземку без помощи федерального бюджета.

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Метро Новые составы Новосибирск Метрополитен Заксобрание Новосибирской области
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Комментарии
10
ruterist
11 июля 2024, 16:48
а че не 20?
СТИХИЯ ВОЗДУХ
11 июля 2024, 16:42
Свежо придание ..
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