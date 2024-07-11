Метро Новосибирска получит деньги на покупку новых составов, но нужно подождать два года

Для города планируют купить шесть подвижных составов Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Новосибирский метрополитен получит 2,2 миллиарда на покупку новых составов. Такое решение приняли депутаты 11 июля на внеочередной сессии областного заксобрания.



Метрополитен получит субсидию в 2,2 миллиарда рублей в 2026 году. На эти деньги планируют приобрести шесть новых составов. Об этом НГС сообщили в пресс-службе заксобрания.



Ранее губернатор региона Андрей Травников заявил, что парк вагонов метро планируют обновить до 2029 года. Это необходимо, поскольку к 2031 году истекает срок эксплуатации действующих вагонов.



В марте в Министерстве транспорта Российской Федерации редакции НГС сообщили, что не планируют выделять средства на строительство новосибирского метро. А в департаменте транспорта Москвы рассказали, что списанные столичные вагоны не собираются направлять в Новосибирск. НГС выяснял, как будут развивать городскую подземку без помощи федерального бюджета.