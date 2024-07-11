«Главная проблема — деньги»: власти не будут расторгать договор из-за срыва сроков сдачи четвертого моста

Срок сдачи четвертого моста перенесли на 2025 год Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Депутаты Заксобрания Новосибирской области предложили разорвать договор с концессионером четвертого моста из-за срыва сроков сдачи. Такое предложение прозвучало во время сессии Заксобрания сегодня, 11 июля, но в региональном правительстве его не поддержали.



Недавно депутаты посетили мост и провели совещание с ГК ВИС.

«ВИС» — российский инфраструктурный холдинг, который инвестирует деньги в объекты транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Компании принадлежит ООО «НТК», которое является учредителем ООО «Сибирская концессионная компания», созданного в 2016 году и выступающего концессионером четвертого моста. Основной вид деятельности «Сибирской концессионной компании» — строительство мостов и тоннелей. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2023 году выручка составила 9,4 миллиарда, прибыль — 7,8 миллиона рублей.



Депутат Ашот Рафаелян после посещения моста предположил, что мост не сдадут в 2025 году, как сейчас планируют Правительство и подрядчик.

— У нас нет уверенности, что в 2025 году завершится строительство. Скорее всего, это будет 2026 год. Сейчас уже нужно говорить, что они не успевают. Это мое профессиональное мнение, — высказался Ашот Рафаелян.



Министр транспорта Анатолий Костылевский ответил, что сейчас задача стоит ввести в эксплуатацию мост в 2025 году. Хотя на сегодняшний день и можно отметить, что темп недостаточный. Депутат Вадим Агеенко также поддержал Ашота Рафаляна и сказал, что в 2025 году мост не сдадут.

— Там 50 человек на объекте. Пригнали они своего руководителя из московского офиса, он сидел на совещании — понятно, что он не сделает. Когда у него 900 с лишним человек на таком же объекте в Подмосковье. А здесь они собрали только 50. Сегодня не рассматривается возможность разорвать конфессию и достроить мост своими силами? За два года вырастет цена концессии на два с лишним миллиарда. Какой смысл с таким концессионером работать? — спросил Вадим Агеенко.

Ему ответил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он заявил, что сейчас главная проблема по четвертому мосту не относится к организации работы или к количеству рабочих.

— Сегодня главная проблема — финансирование. Мы ищем решение проблемы. Это можно сделать через дополнительное соглашение, но его надо согласовать с определенными органами. Вопрос о расторжении концессии не рассматривается. Задача по вводу моста в 2025 году остается в повестке, — заявил губернатор.

Как добавил Андрей Травников, сейчас действуют федеральные решения, которые были приняты во время пандемии. Они позволяют рассматривать стоимость строительства объектов в связи с удорожанием стройматериалов. Но нет документов, которые бы позволяли подрядчику требовать увелечения стоимости строительства за счет срыва и продления сроков, добавил губернатор. И сейчас Министерство транспорта предъявляется «ВИС» штрафные санкции.