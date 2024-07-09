НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

с-в.

 743мм 68%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,17
EUR 95,66

СРОЧНО

Сибирячку ищут после того, как затонула яхта

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Как продают «блатные номера»
Медикам снизили премии
Отремонтировали чужой дом
Как раздают «Экран»
Афиша на июль
НГС в Telegram
Дороги и транспорт «Не будет ни одного светофора»: строители показали четвертый мост с высоты — видео

«Не будет ни одного светофора»: строители показали четвертый мост с высоты — видео

Кадры с площадки строительства опубликовали в группе «ВИС»

726
14 комментариев
Видео опубликовали в соцсетях группы

Группа «ВИС» опубликовала видео с площадки строительства четвертого моста в Новосибирске. Кроме моста, на кадрах видно правобережную и левобережную развязки, эстакаду основного хода и другое.

Кадры переправы через реку Обь компания разместила в своем Youtube-канале. Смотрим видео.

Пропускная способность дороги составит 60 тысяч машин в сутки

Уточняется, что строительная готовность правобережной развязки составляет 89%, левобережной — 75%. Готовность мостового перехода оценивается в 95%, эстакады основного хода — 92%.

— На всем протяжении мостовой переправы общей протяженностью более 5 км не будет ни одного светофора. Сквозной проезд обеспечит система тоннелей и эстакад, а 28 съездов и 2 транспортные развязки — примыкание к существующей улично-дорожной сети, — сказано в подписи к видео.

Уточняется, что пропускная способность дороги составит 60 тысяч машин в сутки. Расчетная скорость движения по мосту будет достигать 100 километров в час.

Группа «ВИС» — российский инфраструктурный холдинг, который инвестирует деньги в объекты транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Компании принадлежит ООО «НТК», которое является учредителем ООО «Сибирская концессионная компания», созданного в 2016 году и выступающего концессионером четвертого моста. Основной вид деятельности «Сибирской концессионной компании» — строительство мостов и тоннелей. В 2023 году выручка составила 9,4 миллиарда, прибыль — 7,8 миллиона рублей.

В середине мая стало известно, что срок сдачи четвертого моста перенесли на конец 2025 года. Изначально его хотели достроить в 2023 году.

ПО ТЕМЕ
ВИС Четвертый мост Новосибирск Строительство
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
acs
9 июля 2024, 00:40
Рентабельность бизнеса меньше 0.1 процента. Умеют работать! И главное у ФНС никаких вопросов!
Картавый
9 июля 2024, 00:14
60 тыс машин в сутки по 100/150 рублей. Ага, размечтались. Человек условно работает в центре, а живет на Ватутина . 5000 рублей в месяц только за проезд по мосту. Ищите дураков.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Элен,38

Deva,34

Александр,35

Олег,52

Рома,43

Серж,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление