«Не будет ни одного светофора»: строители показали четвертый мост с высоты — видео

Видео опубликовали в соцсетях группы Источник: Группа «ВИС«/youtube











Группа «ВИС» опубликовала видео с площадки строительства четвертого моста в Новосибирске. Кроме моста, на кадрах видно правобережную и левобережную развязки, эстакаду основного хода и другое.



Кадры переправы через реку Обь компания разместила в своем Youtube-канале. Смотрим видео.

Пропускная способность дороги составит 60 тысяч машин в сутки Источник: Группа «ВИС«/youtube

Уточняется, что строительная готовность правобережной развязки составляет 89%, левобережной — 75%. Готовность мостового перехода оценивается в 95%, эстакады основного хода — 92%.



— На всем протяжении мостовой переправы общей протяженностью более 5 км не будет ни одного светофора. Сквозной проезд обеспечит система тоннелей и эстакад, а 28 съездов и 2 транспортные развязки — примыкание к существующей улично-дорожной сети, — сказано в подписи к видео.



Уточняется, что пропускная способность дороги составит 60 тысяч машин в сутки. Расчетная скорость движения по мосту будет достигать 100 километров в час.



Группа «ВИС» — российский инфраструктурный холдинг, который инвестирует деньги в объекты транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Компании принадлежит ООО «НТК», которое является учредителем ООО «Сибирская концессионная компания», созданного в 2016 году и выступающего концессионером четвертого моста. Основной вид деятельности «Сибирской концессионной компании» — строительство мостов и тоннелей. В 2023 году выручка составила 9,4 миллиарда, прибыль — 7,8 миллиона рублей.

