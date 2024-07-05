В Новосибирске перекроют дорогу к аэропорту Толмачево

Ограничения ввели до 22 июля Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











В Новосибирске с 18 по 22 июля перекроют для движения дорогу к аэропорту Толмачево. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения связаны с капитальным ремонтом железнодорожного переезда на улице Станционной в районе остановки «Бетонный завод».



— Ввести с 1:00 до 5:00 часов временное прекращение движения транспортных средств на участке в районе дома № 54 по ул. Станционной путем перекрытия проезжей части, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится в постановлении.



Перекрытие может повлиять на транспортное сообщение с аэропортом «Толмачево», поэтому пассажирам, планирующим вылет в ночные и утренние часы, рекомендуется заранее планировать маршрут, используя объездные пути.

