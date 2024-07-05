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Дороги и транспорт В Новосибирске перекроют дорогу к аэропорту Толмачево

В Новосибирске перекроют дорогу к аэропорту Толмачево

Ограничения связаны ремонтом железнодорожного переезда

929
6 комментариев
Ограничения ввели до 22 июля

В Новосибирске с 18 по 22 июля перекроют для движения дорогу к аэропорту Толмачево. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения связаны с капитальным ремонтом железнодорожного переезда на улице Станционной в районе остановки «Бетонный завод».

— Ввести с 1:00 до 5:00 часов временное прекращение движения транспортных средств на участке в районе дома № 54 по ул. Станционной путем перекрытия проезжей части, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится в постановлении.

Перекрытие может повлиять на транспортное сообщение с аэропортом «Толмачево», поэтому пассажирам, планирующим вылет в ночные и утренние часы, рекомендуется заранее планировать маршрут, используя объездные пути.

Ранее в Новосибирске до конца августа в ночное время закрыли проезд транспорта по Ипподромской в сторону площади Будагова и на нескольких ее участках.

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Ограничили движение Ремонт Новосибирск Аэропорт Толмачево
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Комментарии
6
281756804
5 июля 2024, 19:38
Какие объездные пути? Дорога там одна. Через Москву , наверное. Чудеса , едешь на рейс, а тут бац. Дорога закрыта.
Гость
5 июля 2024, 19:45
думала, Гривый едет опять, в родной город
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