«Делают насыпь»: в мэрии — о ситуации со стройкой дороги на Дачной недалеко от частного сектора у «Ройял парка»

Дорога будет проходить недалеко от частных домов Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











В мэрии Новосибирска сообщили, на каком этапе строительство автодороги на улице Дачной от Дуси Ковальчук до улицы Галущака.



Ранее НГС рассказывал, что люди из местного частного сектора жаловались на плохие условия жизни, заболачивание местности и строительные работы вблизи своих домов, а также на строительство насыпи для дороги, из-за которой якобы там и образовалось болото.



— Застройщик ЖК «Тайм Сквер» (ООО «СД Регион») по договору о сотрудничестве обращался к жителям частных домов, расположенных на берегу Первой Ельцовки, чтобы выкупить их земельные участки для дальнейшего строительства. Частные дома на улицах Правый Берег Ельцовки, Овражной и Дачной входят в границы территории, где планируется строительство автомобильной дороги по улице Дачной (участок от ул. Дуси Ковальчук до ул. Галущака). В 2024 году разрабатываем проектно-сметную документацию по объекту, — сообщили НГС в мэрии.

Дорогу планируют на участке от Дуси Ковальчук до Галущака Источник: 2ГИС











Кто проектирует дорогу

До этого, объяснили в мэрии, ПСД занималась МП «Метро МиР», но не уложилась в срок, и договор решил расторгнуть муниципалитет.

В мэрии также пояснили, что по заданию нужно увязать реконструируемую дорогу с существующей улично-дорожной сетью района, а также обеспечить транспортную связь с малоэтажной застройкой, которая расположена рядом.

Сейчас по результатам проведения конкурсных процедур определили проектную организацию. Проектировкой займется компания ООО «Доргеопроект». Завершить работы по проектированию дороги планируется по условиям контракта в I квартале 2025 года.

По данным «Контур. Фокус», ООО «Доргеопроект» — действующее микропредприятие, зарегистрированное в феврале 2015 года в Москве. Учредители — Дмитрий Тимергазин и Надежда Федотова (по 50%). Дмитрий Тимергазин также занимает в компании пост генерального директора. В 2023 году компания заработала 41,9 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 6,5 миллиона рублей. Основной вид деятельности — инженерные изыскания и предоставление технических консультаций в этой области. За весь период своего существования компания участвовала в торгах на Госзакупках 9 раз, и только один раз смогла выиграть, не считая проектирование дороги в Новосибирске на Галущака — Дуси Ковальчук. Компания занималась проектом «Доработка и рекультивация месторождения карбонатных пород «Мелехово-Федотовское» Владимирской области в 2018 году.

— Работы на объекте будут проводить после получения положительного заключения экспертизы разработанной проектной документацией. При этом, сейчас на объекте обустраивают насыпь для строительства дороги, — пояснили в городской администрации.



Что с другими проблемами

Чтобы дома на указанном участке не топило, предусмотрено строительство участка ливневой канализации. Ее планируют подключить в существующий ливневой коллектор по улице Галущака.



Для того, чтобы к частным домам был проезд, мэрия выдала разрешение застройщику ООО СЗ «СД-Регион» сделать его. В марте 2024 работы он выполнил — уложил железобетонные плиты и бетонный водоотводной лоток, который сам же и обслуживает.



24 апреля на объект приезжали начальник отдела архитектуры и строительства администрации Центрального округа, директор ООО «СД-Регион», руководитель проекта, депутат Совета депутатов Новосибирска Степан Сафонкин. Они осмотрели территорию.



— Застройщик обещал расширить дорогу, чтобы на ней можно было развернуться, обустроить пологий съезд, проложить дополнительный водоотводной лоток, почистить водоотводную траншею, очистить трубы, обустроить тротуар возле жилого дома № 1 по улице Дачная, — сообщили в мэрии.



Комментарий застройщика

В «СД Регион» НГС ранее сообщили, что возле земельного участка по улице Дачная, 1 компания обустроила проезд из бетонных плит, а со стороны откоса стройплощадки разместил бетонный лоток для отвода воды. Его, заверили в компании, содержат в надлежащем состоянии, регулярно инспектируют и очищают, и лоток выполняет свою функцию в пределах, предусмотренных проектом и расчетными нормативами.



— Работы по организации стройплощадки ЖК «Тайм Сквер» выполняли по проектной документации, которая прошла все необходимые экспертизы и согласования с соблюдением требований Градостроительного кодекса РФ, — отметили в компании.

В «СД Регион» отметили, что не планируют вести никакой застройки на указанном участке. По информации компании, часть земель там зарезервирована мэрией для строительства новой муниципальной школы.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «СД Регион» — действующее микропредприятие, зарегистрированное в Новосибирске в августе 2007 года. Учредитель и конечный владелец — Игорь Панфилов, директор — Татьяна Куропий. В 2023 году застройщик заработал 300 тысяч рублей, чистая прибыль составила 69 тысяч рублей. Игорь Панфилов также управляет компанией «Квадратный мэтр» — застройщиком ЖК Prime House на площади Кондратюка и сквера Альгамбра. Из-за содержания сквера компания подавала иск к мэрии Новосибирска и в целом критиковала качество ухода за зелеными зонами в городе. Территорию между улицами Дуси Ковальчук и Галущака компания начала осваивать в 2007 году. Застройщик расселил частный сектор и возвел на их месте жилые дома ЖК «Орленок» и ЖК «Заельцовский».

Ранее НГС писал о том, что жители дома на Красном проспекте остались без света, воды и канализации. В своих бедах они винят дожди и соседнюю стройку.

