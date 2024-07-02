«Если кто-то не придет, то вы улетите»: сибирячке не хватило мест на рейсе S7 — следующий был через 9 часов

Всего в самолет не смогли попасть три человека, всех поселили в гостинице и бесплатно покормили завтраком и обедом Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Пассажирке авиакомпании S7, летевшей из Новосибирска в Екатеринбург на форум не хватило места в самолете. Узнала девушка об этом на стойке регистрации, там же ей выдали посадочный талон без конкретного места, по которому нельзя пройти на борт, как всем пассажирам. Улететь из Толмачево она смогла только через 9 часов.



Билет на рейс авиакомпании S7 Алина купила примерно за неделю до вылета в командировку в Екатеринбург. Самолет должен был улететь из Толмачево в 6 утра, девушка специально выбрала такой рейс, чтобы прогуляться по городу.

— Приехала в аэропорт примерно в 4 утра, подошла на стойку регистрации, подала паспорт. Девушке на стойке ответила, что произошел технический сбой, мест нет. Сказали: «если повезет и кто-то не приедет, то вы улетите», — вспоминает Алина.

Девушке выдали билет без конкретного места и предложили пройти досмотр, вдруг, на самолет кто-то не придет. Алина подошла к выходу на посадку, но борт оказался заполнен. Мест в итоге не хватило еще двоим пассажирам.

Неулетевшие вернулись, подошли к представителю авиакомпании, там дали карту на 3 тысячи рублей и предоставили гостиницу рядом с Толмачево. Всех переоформили на следующий рейс — в 14:55, предоставили бесплатный завтрак и обед. При этом выселение из гостиницы было в 13:00, то есть до самого вылета в ней остаться не получилось, пару часов пришлось переждать в аэропорту.

— Настроение немного испортилось, я полетела в командировку, думала, что прилечу утром, познакомлюсь с городом, погуляю. В итоге пробыла в Новосибирске почти 9 часов, — поделилась с НГС сибиряка. — Хорошо, что форум 1 июля, а не 30 июня.

НГС уже рассказывал что такое овербукинг и как себя от него обезопасить. Кстати, в Толмачево он чаще всего не обычный, а трансферный: пассажиров с одного стыковочного рейса, который опоздал, пересаживают на следующий, а тех кому не хватило места в этом самолете, регистрируют на другой рейс.