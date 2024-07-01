Движение на Ипподромской возле четвертого моста будут закрывать по ночам — карта перекрытий до конца лета

В июне ГК «ВИС» остановила строительство четвёртого моста через Обь из-за ФАС. Источник: мэрия Новосибирска/t.me











До конца августа в Новосибирске по ночам будут закрывать проезд транспорта по Ипподромской в сторону площади Будагова и на нескольких ее участках. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска 1 июля.



— С 3 июля по 30 августа с 23:00 до 6:00 будет закрываться движение транспортных средств по улице Ипподромской в направлении к площади Инженера Будагова и на нескольких участках самой площади. Это связано с проведением ООО «Производственная фирма «ВИС» работ в рамках строительства объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе улицы Ипподромской в городе Новосибирске», — уточнили в мэрии.

Мы отметили на карте участки, где будет закрыто движение автомобилей ночью Источник: «Яндекс.Карты»

В мае в Новосибирске ограничили движение по мосту на улице Фрунзе через Ипподромскую магистраль.