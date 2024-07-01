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Дороги и транспорт Движение на Ипподромской возле четвертого моста будут закрывать по ночам — карта перекрытий до конца лета

Движение на Ипподромской возле четвертого моста будут закрывать по ночам — карта перекрытий до конца лета

Ограничения связаны строительством четвертого моста через Обь

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9 комментариев
В июне ГК «ВИС» остановила строительство четвёртого моста через Обь из-за ФАС.

До конца августа в Новосибирске по ночам будут закрывать проезд транспорта по Ипподромской в сторону площади Будагова и на нескольких ее участках. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска 1 июля.

— С 3 июля по 30 августа с 23:00 до 6:00 будет закрываться движение транспортных средств по улице Ипподромской в направлении к площади Инженера Будагова и на нескольких участках самой площади. Это связано с проведением ООО «Производственная фирма «ВИС» работ в рамках строительства объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе улицы Ипподромской в городе Новосибирске», — уточнили в мэрии.

Мы отметили на карте участки, где будет закрыто движение автомобилей ночью

В мае в Новосибирске ограничили движение по мосту на улице Фрунзе через Ипподромскую магистраль.

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Комментарии
21
Житель городка
1 июля 2024, 14:05
Так и зопишем: "Кольца ада" на пл. Энергетиков мало, для действенных проклятий от водителей, надо добавить негатива, устроив коллапс на Ипподромской- а то народ попривык уже, мало возмущается.....
Noname13
1 июля 2024, 14:13
Да ладно только по ночам, совсем закройте проезд до 2025 г.
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