В центре Новосибирска сбили самокатчика на зебре — он пересекал ее, не спешившись

По правилам, велосипедист или самокатчик обязан спешиваться на пешеходном переходе Источник: ГИБДД Новосибирска











Вечером 30 июня на перекрестке между Ипподромской и Писарева в Новосибирске водитель Honda CRV сбил подростка на электросамокате. По данным ГИБДД, юноша 2010 года рождение пересекал зебру, не спешиваясь. Он получил травмы и попал в больницу.



— Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД РФ, велосипедистам и лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам не спешившись, — напомнили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.



Ранее мы разобрали схожую дорожную ситуацию, которая едва не закончилась гибелью ребенка. Маленький мальчик на самокате на красный свет выскочил на дорогу и заставил столкнуться два автомобиля.

