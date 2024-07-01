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Дороги и транспорт В центре Новосибирска сбили самокатчика на зебре — он пересекал ее, не спешившись

В центре Новосибирска сбили самокатчика на зебре — он пересекал ее, не спешившись

14-летний подросток получил травмы

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11 комментариев
По правилам, велосипедист или самокатчик обязан спешиваться на пешеходном переходе

Вечером 30 июня на перекрестке между Ипподромской и Писарева в Новосибирске водитель Honda CRV сбил подростка на электросамокате. По данным ГИБДД, юноша 2010 года рождение пересекал зебру, не спешиваясь. Он получил травмы и попал в больницу.

— Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД РФ, велосипедистам и лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам не спешившись, — напомнили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Ранее мы разобрали схожую дорожную ситуацию, которая едва не закончилась гибелью ребенка. Маленький мальчик на самокате на красный свет выскочил на дорогу и заставил столкнуться два автомобиля.

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Комментарии
11
Спокойный
1 июля 2024, 08:18
90% самакатчиков и велосепидистов не спешиваются на пешеходных переходах. ГАИ нет в городе. Мозгов у нарушающих ПДД тоже. Поэтому таких сбитых будет еще много.
281823233
1 июля 2024, 08:04
На ошибках учатся, жаль что на своих
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