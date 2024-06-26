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Дороги и транспорт подробности Минтранс пообещал запустить новый маршрут до аэропорта Толмачево. Но не из Новосибирска

Минтранс пообещал запустить новый маршрут до аэропорта Толмачево. Но не из Новосибирска

В ведомстве также отметили, что увеличивать количество подвижного состава автобусов №111Э и №112 не планируется

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50 комментариев
Некоторые новосибирцы недовольны расписанием и количеством автобусов, которые ходят из Толмачево в Новосибирск, и в обратном направлении

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заявило, что в регионе разрабатывают новый маршрут до аэропорта Толмачево. прежде новосибирцы жаловались на то, что в аэропорт и обратно в Новосибирск трудно добраться на общественном транспорте.

— Количество транспортных средств на маршрутах № 111э и № 112 и утвержденное расписание соответствуют пассажиропотоку, поэтому выход дополнительной техники для работы на маршруте нецелесообразен, — отметили в министерстве транспорта региона.

Также в Минтрансе добавили, что для улучшения транспортной доступности власти вместе с администрацией города Обь планируют запустить муниципальный маршрут регулярных пассажирских перевозок сообщением «Аэропорт Толмачево — Станция Обь», чтобы люди могли в дальнейшем пересаживаться на железнодорожный транспорт.

— Запуск маршрута позволит жителям Оби и пассажирам аэропорта Толмачево преодолеть пробки на въезде в Новосибирск, быстрее и безопаснее добраться до площади Гарина-Михайловского. Сейчас администрация Оби устанавливает маршрут с учетом мнения местных жителей. Количество подвижного состава и расписание движения составят в зависимости от потребности маршрута на этом направлении, — отметили в Минтрансе региона.

Ранее НГС писал о том, что не только на плохое транспортное сообщение с аэровокзалом жалуются новосибирцы. Они перечислили маршруты, по которым не могут добраться в городе.

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Транспорт Автобус Толмачево Маршрут
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Комментарии
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5050
26 июня 2024, 14:03
В нулевые тоже говорили на луну полетим😁
Гость
26 июня 2024, 13:47
"Минтранс пообещал запустить новый маршрут до аэропорта Толмачево. Но не из Новосибирска" И не маршрут. И не запустить.
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