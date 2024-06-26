Минтранс пообещал запустить новый маршрут до аэропорта Толмачево. Но не из Новосибирска

Некоторые новосибирцы недовольны расписанием и количеством автобусов, которые ходят из Толмачево в Новосибирск, и в обратном направлении Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заявило, что в регионе разрабатывают новый маршрут до аэропорта Толмачево. прежде новосибирцы жаловались на то, что в аэропорт и обратно в Новосибирск трудно добраться на общественном транспорте.



— Количество транспортных средств на маршрутах № 111э и № 112 и утвержденное расписание соответствуют пассажиропотоку, поэтому выход дополнительной техники для работы на маршруте нецелесообразен, — отметили в министерстве транспорта региона.



Также в Минтрансе добавили, что для улучшения транспортной доступности власти вместе с администрацией города Обь планируют запустить муниципальный маршрут регулярных пассажирских перевозок сообщением «Аэропорт Толмачево — Станция Обь», чтобы люди могли в дальнейшем пересаживаться на железнодорожный транспорт.



— Запуск маршрута позволит жителям Оби и пассажирам аэропорта Толмачево преодолеть пробки на въезде в Новосибирск, быстрее и безопаснее добраться до площади Гарина-Михайловского. Сейчас администрация Оби устанавливает маршрут с учетом мнения местных жителей. Количество подвижного состава и расписание движения составят в зависимости от потребности маршрута на этом направлении, — отметили в Минтрансе региона.



Ранее НГС писал о том, что не только на плохое транспортное сообщение с аэровокзалом жалуются новосибирцы. Они перечислили маршруты, по которым не могут добраться в городе.