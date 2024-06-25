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Дороги и транспорт Согласовали новый проект и стоимость: группа ВИС готова возобновить строительство четвертого моста

Согласовали новый проект и стоимость: группа ВИС готова возобновить строительство четвертого моста

Сроки сдачи объекта переносились несколько раз

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Мост начали строить в 2018 году

Главгосэкспертиза согласовала изменения в план строительства Четвертого моста в Новосибирске. Об этом сообщил подрядчик — группа «ВИС».

— Изменения соответствуют результатам инженерных изысканий, соответствуют заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, — говорится в заключении Главгосэкспертизы.

Изначально стоимость оценивали в 21 миллиард рублей

Также подрядчик утвердил новою стоимость работ, которую потратят на строительство Четвертого моста.

— Расчёты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют утверждённым сметным нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объёмам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией, — говорится в документе.

Таким образом «ВИС» подтвердила все внесенные изменения и завышения стоимости строительства объекта. Сейчас подрядчик планирует возобновить работы на мосту, это сделают, после того, как региональное правительство разблокирует счета, на которых хранятся средства на строительство объекта.

— Группа «ВИС» рассчитывает, что получение заключения Главгосэкспертизы станет поводом для разблокирования для использования части средств, выделенных Правительством РФ в качестве компенсации удорожания стоимости капитальных затрат (около 3 млрд руб. ранее были заблокированы концедентом), — сообщил подрядчик.

Стоимость работ несколько раз увеличивали

Концессионное соглашение на строительство четвертого моста заключили с «Сибирской концессионной компанией» в 2017 году, сами работы начали в 2018-м. Изначально стоимость оценивали в 21 миллиард рублей. К 2017 году, когда и заключили соглашение, она уже выросла до 34 миллиардов, а в конце 2022 года работы оценивали уже в 44,7 миллиарда.

ООО «Сибирская концессионная компания» создано в 2016-ом году. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. В 2023 году выручка составила 9,4 миллиарда рублей, прибыль — 7,8 миллиона рублей. Учредитель — ООО «НТК», которая принадлежит группе «ВИС».

Подрядчику заблокировали доступ к счетам, где хранятся деньги на строительство

Еще в июле 2023 года в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заявляли, что срок окончания работ — декабрь 2023 года. Тогда, по данным ведомства, объект был готов на 85%. Запустить движение планировали уже в начале 2024 года после получения необходимых разрешений. Когда срок сдачи стал подступать, выяснилось, что его придется сдвинуть.

В конце мая губернатор Андрей Травников распорядился продлить срок окончания строительства моста до декабря 2025 года. Это объясняли переносом части обещанного капитального гранта на 2024 год и требованием правительства Новосибирской области подтвердить в госэкспертизе все изменения проектных решений.

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Группа ВИС Четвертый мост Новосибирск
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