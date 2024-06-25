«Даже бомбилы везти не хотят»: новосибирцы перечислили районы, откуда не уехать — карта маршрутов

Часто жители Новосибирска вынуждены долго ждать общественный транспорт Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Новосибирцы в ответах на колонку корреспондент НГС о неудобстве общественного транспорта до аэропорта Толмачево заметили, что это не единственное направление, куда сложно добраться. Читатели оставили под публикацией больше 200 комментариев. Горожане рассказали, как добираются в аэропорт, а также назвали другие проблематичные направления. НГС нанес их на карту.

Читательница НГС под ником «Гостья Я» отметила, что из аэропорта Толмачево нереально выбраться в Родники. Сибирячка отметила, что это — настоящий квест даже на такси.

— Тут про общественный транспорт говорите, а вы пробовали на такси уехать из аэропорта куда-нибудь на Родники? Вот это настоящий квест. Даже бомбилы везти не хотят, просят по 4–5 тысяч рублей в лучшем случае, если кто согласен, когда стоят десятки машин возле аэропорта с ценой в тысячу с копейками, но никто не берет заявки, — рассказала о проблеме читательница НГС.

Мы составили карту маршрутов, на которые от жителей города поступили жалобы Источник: Яндекс Конструктор

Также о проблемах с транспортом рассказали и жители микрорайона «Снегири».

— А вы попробуйте доехать в Толмачево со Снегирей или Родников. Отсюда вообще невозможно выбраться после 19:00, — отметил анонимный пользователь.

Читательница НГС под ником «Кофеварка» отметила, что проблематично добираться из любого уголка города и на улицу Выборную. Особенно, акцентировала она, после 21 часа в мороз.

Ей вторят жители города, которые не могут уехать в направлении площади Калинина из центра.

— Да ладно Выборная! Я недавно в 20:45 не могла уехать с цирка в сторону площади Калинина. Специально засекла время — около 40 минут пришлось ждать автобус, — отметила анонимная сибирячка.

Другой аноним добавил, что от площади Калинина не уехать и в центр города после 20 часов.

— Вот точно. Также и от площади Калинина в сторону центра после 8 не уехать. Видимо, пешком предлагают идти. Транспорт исчезает, — пишет пользователь.

Читатели отметили, что не могут уехать на автобусе №3 с жилмассива «Плехановский» и с улицы Трикотажной на Вокзал-Главный после 20:30. Есть жалобы и на автобус №68.

— Сделайте №68 по расписанию! Замучили! Утром на Маркса с Первомайки не уехать, автобусов нет или приходят какие-то обрубыши, сами в них в давке в пробках стойте, — возмущается читатель.

Самое подробное письмо написала анонимная жительница Новосибирска, которая пыталась добраться на общественном транспорте из микрорайона ОбьГЭС на Заельцовское кладбище.

— С одной стороны ОбьГЭСа в город можно уехать только на автобусе №88. Его ещё нужно минут 20 -25 ждать, а потом ехать по маршруту с ОбьГЭСа до Маркса. Итого часа 2, чтобы добраться до города, а в пробки и того больше. Хорошо, что на остановке, пока ждали автобус, договорились с парнем и доехали на такси до Маркса за 850 рублей, — вспоминает субботнее приключение сибирячка.

Но такси вскладчину удалось вызвать только с третьей попытки, так как местным таксистам, считает наша читательница, было не выгодно это направление. С площади Маркса женщина добралась на метро до станции «Заельцовская», а там столкнулась с толпой народа и невозможностью уехать на кладбище.



— На «Заельцовской» тьма народу, не уехать до кладбища вообще. Перерыв у маршрутки №72 — 30 минут. Вызвала опять такси за 450 рублей. В общем, без личной машины у нас не уехать, — сетует местная жительница.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске происходят перебои с автобусами до Академгородка. Перевозчик назвал причины.