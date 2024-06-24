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Дороги и транспорт Происшествия В Толмачево поймали агрессивного москвича: он устроил разборки с авиакомпанией — видео, где его скрутили

В Толмачево поймали агрессивного москвича: он устроил разборки с авиакомпанией — видео, где его скрутили

Конфликт произошел из-за отсутствия билетов

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В аэропорту Толмачево в Новосибирске задержали 42-летнего жителя Московской области, который поссорился с представителями авиакомпании. Об этом в своем Telegram-канале сообщает транспортная полиция Сибири.

По данным ведомства, пассажира доставили в дежурную часть, так как он матерился и проявлял агрессию к сотрудникам.

— Установлено, что конфликт между 42-летним жителем Московской области и представителями одной из авиакомпаний возник из-за отсутствия билетов на рейс, котором мужчина планировал лететь, — говорится в сообщении транспортной полиции.

Видео задержания

Задержанный привлечен по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Название авиакомпании в сообщении полиции не называется.

Ранее новосибирец устроил разборки с вооруженными росгвардейцами — их вызвали, чтобы разогнать пьющую компанию.

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Транспортная полиция Новосибирск Толмачево Задержание
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