В Толмачево поймали агрессивного москвича: он устроил разборки с авиакомпанией — видео, где его скрутили

Источник: транспортная полиция Сибири / Telegram











В аэропорту Толмачево в Новосибирске задержали 42-летнего жителя Московской области, который поссорился с представителями авиакомпании. Об этом в своем Telegram-канале сообщает транспортная полиция Сибири.



По данным ведомства, пассажира доставили в дежурную часть, так как он матерился и проявлял агрессию к сотрудникам.

— Установлено, что конфликт между 42-летним жителем Московской области и представителями одной из авиакомпаний возник из-за отсутствия билетов на рейс, котором мужчина планировал лететь, — говорится в сообщении транспортной полиции.

Видео задержания Источник: транспортная полиция Сибири / Telegram

Задержанный привлечен по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Название авиакомпании в сообщении полиции не называется.



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