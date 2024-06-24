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Дороги и транспорт Строительство метро "Спортивная" Сдадут ли станцию «Спортивная» ко Дню города? Мэрия Новосибирска уточнила сроки

Сдадут ли станцию «Спортивная» ко Дню города? Мэрия Новосибирска уточнила сроки

Пока еще подсчитывается стоимость объекта

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Сдать объект планируют в конце текущего года

Сдать станцию метро «Спортивная» ко Дню города, который отметят 29 и 30 июня, не получится. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

При этом в администрации обозначили точный срок введения станции в эксплуатацию — декабрь текущего года.

Весной власти делали заявления о сроках завершения строительства объекта, однако не называли точных дат. В последний раз предполагалось, что станцию откроют в четвёртом квартале 2024 года.

В мае в пресс-центре мэрии Новосибирска НГС сообщили, что в апреле Главгосэкспертиза выдала положительное заключение для технической части документации «Спортивной».

После того, как эксперты проверят документы, станет точно известно, повысилась ли стоимость работ.

В 2019 году стоимость работ оценивали в 2,7 миллиарда рублей. В 2022-м стало известно, что цена поднялась примерно на 300 миллионов. В сентябре 2023 года в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что стоимость работ в уровне цен 2022 года составляет 4 000 506 600 рублей.

В конце мая НГС узнал, что подрядчик станции «Спортивная» вернет новосибирскому метрополитену более 200 миллионов рублей.

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Новосибирск Станция метро Спортивная Мэрия День города - 2024
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