Сдадут ли станцию «Спортивная» ко Дню города? Мэрия Новосибирска уточнила сроки

Сдать объект планируют в конце текущего года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сдать станцию метро «Спортивная» ко Дню города, который отметят 29 и 30 июня, не получится. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



При этом в администрации обозначили точный срок введения станции в эксплуатацию — декабрь текущего года.

Весной власти делали заявления о сроках завершения строительства объекта, однако не называли точных дат. В последний раз предполагалось, что станцию откроют в четвёртом квартале 2024 года.

В мае в пресс-центре мэрии Новосибирска НГС сообщили, что в апреле Главгосэкспертиза выдала положительное заключение для технической части документации «Спортивной».

После того, как эксперты проверят документы, станет точно известно, повысилась ли стоимость работ.

В 2019 году стоимость работ оценивали в 2,7 миллиарда рублей. В 2022-м стало известно, что цена поднялась примерно на 300 миллионов. В сентябре 2023 года в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что стоимость работ в уровне цен 2022 года составляет 4 000 506 600 рублей.

В конце мая НГС узнал, что подрядчик станции «Спортивная» вернет новосибирскому метрополитену более 200 миллионов рублей.