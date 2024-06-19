На Большевистской перекрыли провал, который появляется с 2018 года

Провал появился 11 июня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске заделали провал, который появился на Большевистской на прошлой неделе. Из-за него вводили режим повышенной готовности. Вчера 18 июня на аппаратном совещании у мэра города стало известно, что провал заделали.

— Сработали оперативно. На контроле все три дня был этот вопрос у меня, в том числе на выходных, выезжал туда сам лично. Перекрыли уже покрытие. Следим за ситуацией. Дополнительно хотел доложить о принятых нами мерах в части привлечения застройщика «Снежной мили» к покрытию ущерба, который мы сейчас несем. Он связан с тем, что когда в 2018 или 2020 году впервые провал произошел у нас были повреждены коммуникации именно ливневые на данном участке дороги, — подчеркнул начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

Как добавил Иосиф Кодалаев, причина разрыва в том, что трубопровод по сути перестал быть рабочим. С точки зрения участников движения сейчас для движения нет никаких препятствий.

В 2018 году на Большевистской появилась трещина, из-за которой забеспокоились жители. Тогда власти заявили, что стройка бизнес-центра «Снежная миля» не имеет отношения к появлению новой трещины. В 2021 году уже приходилось вводить режим повышенной готовности из-за провала на этом участке.

Сейчас «Снежная миля» на этом участке уже не строится. В 2021 году на участок вышел новый застройщик.

Инициировал строительство «Снежной мили» с офисными и жилыми помещениями Евгений Грибов. Это известный в Новосибирске девелопер, председатель совета директоров ГК «Новоград».

В 2017 году суд признал его виновным по делу о присвоении помещений завода «Электроагрегат». Причиненный ущерб оценили в сумму около 77 миллионов рублей. Грибова приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере. Год спустя суд смягчил наказание и Грибова перевели в колонию-поселение.



В 2022 году его имя называли в рамках расследования дела о присвоении земли на берегу Бердского залива. Группа предпринимателей заполучила участок в 16 гектар за 13 миллионов рублей, хотя рыночная стоимость оценивается в сумму больше 100 миллионов — расследование дела продолжается.

