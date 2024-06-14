Грандиозный тупик: «ВИС» остановила строительство моста из-за ФАС — власти уверяют, что стройке ничего не мешает

Ежегодно на стройплощадке четвертого моста в День России поднимают флаг Традицию не нарушили и 12 июня 2024 года Источник: предоставлено ГК «ВИС»











После провала мусорной концессии в Новосибирской области под угрозой срыва оказалась и другая концессия — на строительство четвертого моста через Обь. ФАС России не согласовала ГК «ВИС» очередное продление сроков строительства, в компании сочли ситуацию тупиковой и приостановили работы. В министерстве транспорта же утверждают, что эти события на реализацию концессии не повлияют. Что на самом деле происходит с четвертым мостом и каковы перспективы концессии? Мы задали эти вопросы всем ее участникам, ФАС и новосибирским экспертам.



«Каждый день простоя — сдвиг сроков»

6 июня стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России отказала минтрансу Новосибирской области в продлении срока действия концессии по строительству четвертого моста через Обь. Ранее сроки окончания работ уже переносили, в последний раз — на 6 декабря 2023 года.



— По результатам рассмотрения заявления Министерства транспорта Новосибирской области ФАС России вынесла решение об отказе в согласовании изменений условий концессионного соглашения, в частности, в продлении срока действия концессионного соглашения, в связи с представленными в службу фактами, — уточнили в ФАС в ответе на запрос НГС.



В конце мая губернатор Андрея Травников распорядился продлить срок окончания строительства моста до декабря 2025 года. Это объясняли переносом части обещанного капитального гранта на 2024 год и требованием правительства Новосибирской области подтвердить в госэкспертизе все изменения проектных решений.

Стоимость проезда по готовому мосту составит 100 рублей. В минтрансе недавно заверили : сдвиг сроков его сдачи на цене проезда не отразится Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В ГК «ВИС» заявили, что направленное в ФАС заявление минтранса с ними не согласовали, а отказ антимонопольщиков объяснили тем, что «в изначальном тексте заявления концедента не были перечислены существенные условия, из-за которых требуется перенос сроков завершения строительства мостового перехода». Строительство приостановили.



АО Группа компаний «ВИС» создано в 2016-ом году. Группа «ВИС» в Новосибирске — концессионер строительства семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны общей ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. По результатам за 2023 год АО отчиталось о чистой прибыли в 175 миллионов рублей при выручке в 1,5 миллиарда.

— По мнению Группы «ВИС», сложившаяся ситуация в концессионном проекте практически тупиковая. Без финансирования невозможно вести работы, расплачиваться с поставщиками и подрядчиками. Каждый день простоя строителей — это не только убытки концессионера, но и сдвиг сроков завершения работ, а следовательно, — и потери для госбюджета, но что не менее важно — продление неудобств для горожан, связанных со строительством, вместо новой дорожной инфраструктуры, — подчеркнули в «ВИС».

В региональном министерстве транспорта позицию строителя моста не разделяют.



— Последствия отказа ФАС РФ заключаются в сохранении условий концессионного соглашения в неизменном виде. Отказ антимонопольного органа не влияет на реализацию концессионного соглашения, — подчеркнул министр Анатолий Костылевский в ответе на запрос НГС.



В ГК «ВИС» надеются, что сроки строительства все-таки удастся сдвинуть после получения положительного заключения госэкспертизы по всем внесённым к этому моменту изменениям в проект. Это заключение «ВИС» ожидает 19 июня.



«Кому вершки, кому корешки»

Главный редактор «Центра деловой жизни» Андрей Кузнецов оптимизма минтранса по поводу отказа ФАС не разделяет.



— Несмотря на то, что согласование ФАС выглядит как некий факультативный фактор, для реализации концессионных соглашений оно судьбоносно. Например, позиция ФАС сыграла принципиальную роль для так называемой первой «мусорной» концессии, которую правительство Новосибирской области заключило с компанией «Экология-Новосибирск» в 2016 году. После того как «Экология-Новосибирск» перешла под контроль Группы «ВИС», стороны договорились скорректировать соглашение, изменив ряд условий. При непротивлении концессионера и концедента, ФАС, тем не менее, отказалась согласовывать корректировки. В итоге концессия оставалась без движения 5 лет, пока не была расторгнута, — заметил Кузнецов.

Так выглядела стройплощадка в декабре 2022 года Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Эксперт отмечает: работы в рамках «мусорной» концессии толком начать не успели, поэтому расторжение прошло без существенных последствий для сторон.



— В случае с мостом расклад другой — здесь основной объём строительных работ уже выполнен, освоено много миллиардов рублей. Возможно, стороны испытывают терпение друг друга, ожидая, кто первый пойдёт на существенные уступки. На кону большие финансовые и репутиционные издержки, а также высокие политические риски, — добавил Кузнецов.



Общественник Алесей Мазур, ранее возглавлявший комиссию по транспорту при общественном совете мэра Новосибирска, отметил интересные нюансы в концессии четвертого моста.



— У нас нередко как в сказке получается: кому вершки, а кому корешки. Заключается концессия, а потом ее условия принципиально меняются. Например, федеральное правительство добавляет семь миллиардов рублей, как это произошло с четвертым мостом. Если бы об этом транше знали бы другие потенциальные претенденты на концессию, они бы тоже подали заявку. Таким образом принципиальные изменения условий соглашения в ходе реализации концессии делают саму процедуру не совсем честной, — заявил НГС Мазур. По его мнению, стороны концессионного соглашения сегодня занимают выжидательную позицию.



Значение четвертого моста и его развязок в частности для города трудно переоценить, считает высокопоставленный новосибирский чиновник из сферы транспорта. Он согласился высказать свое мнение только анонимно, аргументируя это тем, что концессия — скользкая тема.



— В этом проекте заложено строительство развязок на площадях Труда и Энергетиков. Это станет огромным вкладом в решение транспортных проблем левобережья Новосибирска. Оба этих важнейших и сложных транспортных узла будут разгружены благодаря концессии, а также строительству «Южного транзита» (это будущий федеральный проект). Также над площадью Труда появится трамвайная эстакада длинной в 800 с лишним метров — самая длинная трамвайная эстакада в России, — заявил собеседник НГС. — Ну и конечно, сама переправа: лишних мостов через Обь не бывает.



Чиновник предвидит и сложности, с которыми столкнется город при вводе моста в эксплуатацию. В частности, поток транспорта с четвертого моста создаст дополнительные проблемы на Ипподромской магистрали и на улице Станционной, и властям предстоит распределить этот трафик. Городские и региональные власти уже продумали целый комплекс мероприятий, чтобы эту проблему решить, заметил собеседник НГС, но они весьма капиталоемкие и говорить о сроках их реализации пока рано.

«Хронология строительства и удорожания»

Разговоры о концессии по строительству четвертого моста всегда окутаны мраком тайны. Само соглашение общественности изучать не дают, объясняя это коммерческой тайной. В пресс-службе министерства транспорта подтверждают: документ носит закрытый характер. Знакомый с его содержанием чиновник подчеркивает: штрафные санкции к концессионеру будут рассчитывать только после ввода объекта в эксплуатацию, никак не раньше.

Детали концессионного соглашения доподлинно известны только его сторонам, ФАС и курирующим проект чиновникам Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Концессионное соглашение на строительство четвертого моста заключили с «Сибирской концессионной компанией» в 2017 году, сами работы начали в 2018-м. Изначально стоимость оценивали в 21 миллиард рублей. К 2017 году, когда и заключили соглашение, она уже выросла до 34 миллиардов, а в конце 2022 года работы оценивали уже в 44,7 миллиарда.



ООО «Сибирская концессионная компания» создано в 2016-ом году. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. В 2023 году выручка составила 9,4 миллиарда рублей, прибыль — 7,8 миллиона рублей. Учредитель — ООО «НТК», которая принадлежит группе «ВИС».



Еще в июле 2023 года в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заявляли, что срок окончания работ — декабрь 2023 года. Тогда, по данным ведомства, объект был готов на 85%. Запустить движение планировали уже в начале 2024 года после получения необходимых разрешений.



Когда срок сдачи стал подступать, выяснилось, что его придется сдвинуть. На заседании профильного комитета заксобрания Новосибирской области 14 ноября 2023 года депутаты усомнились в том, что мост сдадут вовремя. Все из-за того, что в августе контрольно-счетная палата региона провела проверку и обнаружила, что он готов только на 66,72%.



Аудитор КСП Василий Круковский заявил, что к августу 2023 года финансирование объекта уже составило 39,8 миллиарда рублей. При этом правительство региона не всегда своевременно выделяло обещанное финансирование ГК «ВИС». В конце 2023 года губернатор Андрей Травников объяснил это тем, что приходится занимать жесткую позицию из-за очередного срыва намеченных сроков концессионером.



— Отставание от графика отмечаем третий год подряд. Текущая проблема связана с тем, что были внесены изменения в проектное решение, — отметил губернатор.

20 мая в «ВИС» заявили, что готовность мостового перехода составляет более 90%, а всей входящей в концессионный проект инфраструктуры — более 85% Источник: Александр Ощепков











В последний согласованный сторонами с ФАС срок окончания строительства (конец 2023 года) концессионеры не уложились. Прямого ответа на то, когда четвертый мост и его переправы введут в эксплуатацию, НГС не дали ни в «ВИС», ни в министерстве транспорта.



В ноябре 2023 года депутат заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин высказал опасения, что четвертый мост может оказаться технически непригодным. Группа «ВИС» эту информацию отрицала и назвала фейком.

