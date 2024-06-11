«Варварски эксплуатируются»: новосибирцы назвали причины плохого состояния дорог в городе — мнения

На ремонт дорог уходят миллионы рублей каждый год Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска перечислили худшие дороги города и рассказали, где остаются проблемы даже после ремонта. Так читатели отреагировали на материал НГС с разбором рейтинга подрядчиков от Минтранса и с перечислением, какие компании имеют гарантийные обязательства в 2024 году.

Многие комментаторы рассказали об улицах, где по их мнению, проблемы особенно заметны.

— Хотелось бы узнать кто занимался ремонтом дороги Кольцово — Шелковичиха. Это настоящее испытание для водителей, — написал комментатор под ником «иркут».



— Кто делал по БКД улицу Сибиряков-Гвардейцев? Там под суд отдавать нужно, а не в список «плохишей» вносить — на сотни миллионов растворился асфальт и ничего не делается, — добавил новосибирец с ником «Поддерживаю».

— Июнь на дворе, ездить по городу невозможно: Автогенная, Промышленная, Выборная, Большевистская, проспект Дзержинского и много еще каких в отвратительном состоянии. Ямы, дыры, торчащие колодцы, колеи, — перечислил житель города.

— Дамба плотины ГЭС отремонтирована в 2023 году по проекту «Безопасные дороги». И где безопасность? Самосвалы груженные и фуры днем и ночью разбивают дорожное покрытие на дамбе, стоят знаки о запрете движения грузового транспорта через дамбу, и что? Как они ехали, так и едут, — поделился болью читатель НГС.

В материале также перечислялось, по каким причинам проблемы портятся дороги в Новосибирске. В этом оказались виноваты реагент, плохое обслуживание дорог и ошибки при изначальном строительстве. Но новосибирцы готовы указать и на другие проблемы с дорогами.

— Министр «забыл» указать, что дороги «варварски эксплуатируются» — ездят большегрузы с огромными превышениями осевых нагрузок и общего веса. Они просто раздавливают дороги, — считает пользователь UshA.



— На качество дорог влияют материалы. Какая доля лещадки в щебне? У финнов — ноль. Они делают кубовидный щебень, а мы не занимаемся изготовлением этого материала, а почему? Потому что это дорого. Вот одна из проблем. Еще 30 лет назад дорожников возили в северные страны — Финляндию и Швецию, — учили содержанию и строительству дорог, — объяснил читатель.



Кратко один из новосибирец поделился своей радостью.

— Был месяц назад в Тюмени. Ни одной ямы. Пробок нет вообще, — написал комментатор. Ему на это ответили, что в Тюмени бюджет больше.