«Узнали о задержке в аэропорту»: новосибирцы не могут улететь из Владивостока

В зале ожиданию собираются пассажиры задержанных рейсов Источник: читатель НГС Павел











Рейс авиакомпании S7 из Владивостока в Новосибирск перенесли почти на 4 часа. Как рассказал НГС пассажир Павел, о задержке самолета он узнал в самом аэропорту.



— Причину переноса не говорят, но, скорее всего, из-за тумана. В зале ожидания много людей. Пассажиры задержанных рейсов узнали о переносе, уже когда были в аэропорту, — сообщил Павел.

Согласно данным гидрометцентра России, сейчас во Владивостоке действительно туман.

Кроме рейса в Новосибирск, не могут вылететь пять самолетов, в том числе, в Москву и Иркутск. С задержкой прибывают рейсы и в сам Владивосток, например, из Хабаровска. В пресс-службе аэропорта на момент публикации не ответили на звонки.

Из аэропорта не могут вылететь примерно 6 самолетов Источник: читатель НГС Павел











НГС направил запрос в авиакомпанию S7 и в пресс-службу аэропорта.



Недавно примерно 16 самолетов из разных городов не могли приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево. Рейсы отправляли на запасные аэродромы.