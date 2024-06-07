«Матерился на невидимых врагов»: как новосибирцы летают с пьяными попутчиками — на видео весело, а в самолете страшно

Не всегда соседи по полету устраивают друг друга Источник: Илья Большаков











Накануне стало известно, что с рейса до Новосибирска сняли очередного пьяного дебошира: неадекватный пассажир набросился на стюардессу с кулаками. Пассажирам этого самолета повезло и мужчину забрала транспортная полиция. Оказывается, что в 2023 году с самолетов в России сняли почти на 14 процентов больше деструктивных пассажиров, чем в 2022-м. О том, что россияне стали чаще дебоширить во время полетов, уже сообщали «Известия» со ссылкой на данные МВД. К сожалению, проделки неадекватных пассажиров не всегда доходят до сотрудников правоохранительных органов. Часто пьяные попутчики остаются в салоне до конца полета. Недавно с буйными соседями летел и корреспондент НГС Илья Большаков, он не только решил поделиться своей историей, но и узнал у читателей, с какими неудобствами они столкнулись на борту из-за неадекватных людей.

«Пытался вести диалог со всем, что движется»

Илья летел 1 июня из Хабаровска в Новосибирск — время в путешествии заняло 5 часов 15 минут, но по ощущением оно тянулось в два раза дольше.

— Я столкнулся с тем, что мужчина абсолютно невменяемый: сидел, махал руками, пытался начать диалог со всем, что движется, очень громко говорил в то время, когда люди пытались уснуть. На его фоне плачущий ребенок был музыкой для ушей. Бортпроводницы не смогли меня пересадить, поскольку была полная посадка, сказали, что не взять на борт тоже не могут. И очень зря, — описывает Илья свои страдания.



После того как самолет Ильи приземлился, автор этого материала обратился к новосибирцам с вопросом: а как вы переносили такие же поездки?

«Начал орать, что взорвемся»

Вот что написал в редакцию читатель Александр Юрьевич:

— Летел я как-то из Тюмени в Новосибирск, рядом со мной сидел молодой человек пьяный, от него воняло, как от бомжа, и дышал перегаром жутко. И самое интересное, вылет был в 09:30 утра, в аэропорт нужно прибыть за 1,5 часа, следовательно, этот человек с дружком встал пораньше, упоролся водярой в 07:00 утра и поехал в аэропорт, — негодует новосибирец.

Читательница Алена Логинова выступила категорически против алкоголя в самолете.

— Не понимаю, почему я должна в ограниченном пространстве дышать перегаром даже тихого пьяного. Кто боится летать, принимает специальные лекарства, они помогают от укачивания, — задается вопросом Логинова.

Алене не повезло во время полета из Москвы — пьяный мужчина сидел сзади.



— Первый час нёс всякую чушь, хвастался подвигами, потом два часа храпел, развалившись на соседей, пинал сиденье, проснулся перед посадкой и опять начал орать, в том числе, что сейчас взорвемся. Было очень жутко, и никто, в том числе, персонал самолета, замечаний не делал, потому что мужчина явно был не в себе. Не понимаю, как его пустили на рейс. Про подобные истории от знакомых очень часто слышу, — поделилась Алена.

Недавнее задержание дебошира, летевшего из Новосибирска. Если вам вдруг такие видео кажутся забавными, представьте, что чувствуют в этот момент трезвые пассажиры Источник: телеграм-канал Shot

Еще одной сибирячке не повезло при возвращении в Новосибирск из Москвы.

— Попался «веселый» сосед, который сидел сзади. Помимо фана перегарного, он разговаривал сам с собой, орал и матерился постоянно на невидимых врагов. Приставал ко всем окружающим, перекидывался постоянно ко мне и что-то спрашивал — было максимально мерзко, — рассказала Анна Озерянская.



На рейсе, которым летела девушка, были мужчины-стюарды, усмирявшие буйного пассажира, но проблему это не решило.

— Этого хватало на 2 минуты, и всё начиналось снова. В конце концов я попросила пересадить меня в другое место, благо были свободные места в салоне. Не понимаю, почему пускают на борт очевидно пьяных людей, — дополнила Анна.

Свободных мест в самолете может и не быть, тогда придется терпеть пьяного соседа Источник: Александр Ощепков











«У досмотра пока субъективный характер»

У проблемы есть решение, которое выдвинул глава комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Он предложил выявлять пьяных пассажиров перед посадкой в самолет с помощью алкотестеров. Для того чтобы подготовить законопроект об этом, депутат ведет диалог с руководством Министерства транспорта.



— Эта мера нужна, чтобы не допустить возникновения нештатных ситуаций уже в полете, — объяснил Алексей Диденко в беседе с нашими коллегами из MSK1.RU. — Сейчас такой досмотр уже осуществляется в виде визуального контроля со стороны экипажа, бортпроводника, но он носит такой чисто субъективный характер оценочный по внешним признакам. В случае выявления сильного опьянения (от 1,5 промилле алкоголя в крови) пассажиров не будут пускать на борт, — предложил глава комитета.

Глава комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко Источник: Khakasiya.ldpr.ru











Что сейчас в документах авиакомпаний?

Например, покупая билет у компании S7 Airlines, пассажир соглашается с тем, что «при нахождении на борту воздушного судна авиакомпании запрещается употреблять алкогольные напитки, кроме предложенных на борту».

В компании «Аэрофлот» ситуация схожая, при покупке билета «стороны соглашаются, что состоянием здоровья пассажира, угрожающим безопасности самого пассажира или других лиц, создающим беспорядок или неустранимые неудобства для других пассажиров, считается нахождение пассажира в состоянии среднего или сильного опьянения, крайне пониженного или повышенного давления».

