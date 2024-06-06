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Дороги и транспорт Стройка четвертого моста Тупиковая ситуация: группа «ВИС» заявила о риске срыва сроков строительства четвертого моста в Новосибирске

Тупиковая ситуация: группа «ВИС» заявила о риске срыва сроков строительства четвертого моста в Новосибирске

ФАС России ранее отказала в продлении сроков строительства четвертого моста

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Группа компаний «ВИС» заявила о тупиковой ситуации из-за отказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) продлить сроки строительства четвертого моста в Новосибирске без увеличения срока действующего концессионного соглашения. Информация об этом появилась в Telegram-канале Группы «ВИС».

В пресс-службе компании отметили, что необходимость продления сроков строительства четвертого моста через реку Обь — объективная, ранее ГК «ВИС» и правительство Новосибирской области согласовали дополнительное соглашение, по котором мост должен быть введен в эксплуатацию 6 декабря 2025 года. Документ по требованию законодательства должен быть согласован с ФАС. Но антимонопольное ведомство 4 июня отказало Минтрансу Новосибирской области в изменении условий соглашения.

В ГК «ВИС» отметили, что заявление от Минтранса Новосибирской области не было согласовано с концессионером, а сам текст не заявления не перечисляет существенные условия, из-за которых требуется перенос сроков строительства моста.

В компании называют сложившуюся ситуацию «практически тупиковой».

— Без финансирования невозможно вести работы, расплачиваться с поставщиками и подрядчиками. Особенно тревожно, что без решения финансовых вопросов строительный сезон лета-осени 2024 года может быть потерян и тогда нынешний срок завершения строительства становится нереальным, — отметили в ГК «ВИС».

В компании отметили, что и далее готовы искать компромиссы для решения проблем, которые возникли при реализации проекта строительства четвертого моста.

Корреспонденты НГС направили запросы в Минтранс Новосибирской области и в ФАС России, чтобы узнать причины отказа в продлении сроков строительства четвертого моста в Новосибирске.

Как ранее объяснила группа «ВИС» перенести сроки сдачи пришлось из-за проблем с документацией, в которую внесли изменения, потому что с российского рынка ушли некоторые производители материалов и оборудования. Эти изменения необходимо согласовать в госэкспертизе. 20 мая стало известно, что компании выделили более 460 миллионов рублей на строительство.

Сейчас, уверяют в «ВИС», мост готов более чем на 90%, а все входящие в проект инфраструктуры — более чем на 85%. Изначально мост хотели достроить в 2023 году, но сдачу перенесли на конец 2024 года. Недавно в «ВИС» сообщили, что с момента создания в 2014 году ПСД и до начала строительства, которое началось весной 2020 года, часть технических решений и материалов потеряли актуальность. Также, по мнению «ВИС», в ПСД были неточности.

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