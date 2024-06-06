Тупиковая ситуация: группа «ВИС» заявила о риске срыва сроков строительства четвертого моста в Новосибирске

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Группа компаний «ВИС» заявила о тупиковой ситуации из-за отказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) продлить сроки строительства четвертого моста в Новосибирске без увеличения срока действующего концессионного соглашения. Информация об этом появилась в Telegram-канале Группы «ВИС».



В пресс-службе компании отметили, что необходимость продления сроков строительства четвертого моста через реку Обь — объективная, ранее ГК «ВИС» и правительство Новосибирской области согласовали дополнительное соглашение, по котором мост должен быть введен в эксплуатацию 6 декабря 2025 года. Документ по требованию законодательства должен быть согласован с ФАС. Но антимонопольное ведомство 4 июня отказало Минтрансу Новосибирской области в изменении условий соглашения.



В ГК «ВИС» отметили, что заявление от Минтранса Новосибирской области не было согласовано с концессионером, а сам текст не заявления не перечисляет существенные условия, из-за которых требуется перенос сроков строительства моста.



В компании называют сложившуюся ситуацию «практически тупиковой».



— Без финансирования невозможно вести работы, расплачиваться с поставщиками и подрядчиками. Особенно тревожно, что без решения финансовых вопросов строительный сезон лета-осени 2024 года может быть потерян и тогда нынешний срок завершения строительства становится нереальным, — отметили в ГК «ВИС».



В компании отметили, что и далее готовы искать компромиссы для решения проблем, которые возникли при реализации проекта строительства четвертого моста.



Корреспонденты НГС направили запросы в Минтранс Новосибирской области и в ФАС России, чтобы узнать причины отказа в продлении сроков строительства четвертого моста в Новосибирске.



Как ранее объяснила группа «ВИС» перенести сроки сдачи пришлось из-за проблем с документацией, в которую внесли изменения, потому что с российского рынка ушли некоторые производители материалов и оборудования. Эти изменения необходимо согласовать в госэкспертизе. 20 мая стало известно, что компании выделили более 460 миллионов рублей на строительство.

