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Дороги и транспорт «Метров за 60 капот валяется»: на видео попал кульбит Honda Fit в ДТП на Октябрьском мосту

«Метров за 60 капот валяется»: на видео попал кульбит Honda Fit в ДТП на Октябрьском мосту

По словам очевидцев, автомобиль занесло из-за лужи. Водитель чудом не пострадал

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Составные части автомобиля разбросало на десятки метров от места ДТП

На запись видеорегистратора попал момент утреннего ДТП на Октябрьском мосту. Авария произошла около 7:45 6 июня и временно парализовала движение по переправе через Обь.

Автомобиль перевернулся на крышу

— На кадрах видно, что из-за лужи хэтчбек Honda Fit занесло, в результате чего он столкнулся с Инфинити и перевернулся, — таким комментарием сопроводил видео паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Читатель НГС Алексей стал очевидцем ДТП.

— Метров за 60 капот валяется, — отметил Алексей. О состоянии здоровья водителя читателю неизвестно.

По данным ГИБДД, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

— ДТП оформлено с материальным ущербом. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливают обстоятельства происшествия. Экипажем ДПС принимаются меры по организации дорожного движения на данном участке, — сообщили в городском отделе пропаганды ГИБДД.

5 июня на Гусиноброском шоссе в Новосибирске столкнулись три автомобиля. Момент аварии попал на видео.

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