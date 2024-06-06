«Метров за 60 капот валяется»: на видео попал кульбит Honda Fit в ДТП на Октябрьском мосту

На запись видеорегистратора попал момент утреннего ДТП на Октябрьском мосту. Авария произошла около 7:45 6 июня и временно парализовала движение по переправе через Обь.
— На кадрах видно, что из-за лужи хэтчбек Honda Fit занесло, в результате чего он столкнулся с Инфинити и перевернулся, — таким комментарием сопроводил видео паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Читатель НГС Алексей стал очевидцем ДТП.
— Метров за 60 капот валяется, — отметил Алексей. О состоянии здоровья водителя читателю неизвестно.
По данным ГИБДД, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.
— ДТП оформлено с материальным ущербом. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливают обстоятельства происшествия. Экипажем ДПС принимаются меры по организации дорожного движения на данном участке, — сообщили в городском отделе пропаганды ГИБДД.
5 июня на Гусиноброском шоссе в Новосибирске столкнулись три автомобиля. Момент аварии попал на видео.
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