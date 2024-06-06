Со скоростью 400 километров в час. Сколько времени займет дорога по высокоскоростным магистралям в разные города страны

На стенде Москвы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили макет первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Посетителям показали маршрут, по которому будут курсировать новые поезда, а также указали их расстояния и время в пути.

ВСМ-1 (Москва — Санкт-Петербург) протянется на 679 километров, а время в пути по ней займет 2 часа 15 минут. Протяженность ВСМ-2 «Восток» (Москва — Екатеринбург) составит 1532 километра (примерно 6,5 часа пути). ВСМ-3 «Юг» (Москва — Адлер) растянется на 1540 километров (7 часов 50 минут в пути). ВСМ-5 Москва — Минск составит 715 километров (3 часа в пути).

По Москве и Петербургу поезда будут ехать со скоростью 200 км/ч, а между ними разгоняться до 400 км/ч. В часы пик они будут ходить с интервалами до 10 минут. Это до 40 поездов в сутки в каждом направлении.