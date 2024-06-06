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Дороги и транспорт ПМЭФ-2024 Со скоростью 400 километров в час. Сколько времени займет дорога по высокоскоростным магистралям в разные города страны

Со скоростью 400 километров в час. Сколько времени займет дорога по высокоскоростным магистралям в разные города страны

Новые поезда свяжут столицу с Екатеринбургом, Адлером, Санкт-Петербургом и Рязанью

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На ПМЭФ показали детали всех планируемых к строительству ВСМ в России

На стенде Москвы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили макет первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Посетителям показали маршрут, по которому будут курсировать новые поезда, а также указали их расстояния и время в пути.

Общая протяженность сети скоростных ж/д трасс — 4 тысячи 671 километр. ВСМ свяжут Москву с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью.

ВСМ-1 (Москва — Санкт-Петербург) протянется на 679 километров, а время в пути по ней займет 2 часа 15 минут. Протяженность ВСМ-2 «Восток» (Москва — Екатеринбург) составит 1532 километра (примерно 6,5 часа пути). ВСМ-3 «Юг» (Москва — Адлер) растянется на 1540 километров (7 часов 50 минут в пути). ВСМ-5 Москва — Минск составит 715 километров (3 часа в пути).

По Москве и Петербургу поезда будут ехать со скоростью 200 км/ч, а между ними разгоняться до 400 км/ч. В часы пик они будут ходить с интервалами до 10 минут. Это до 40 поездов в сутки в каждом направлении.

В феврале Владимир Путин подчеркнул, что строительство ВСМ между столицами России является первым этапом развития высокоскоростного ж/д сообщения в стране. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство нового вокзала, откуда поедут поезда по ВСМ — он будет расположен в Зеленограде. Планируется, что поезда будут ходить раз в 15 минут.

Для первой высокоскоростной магистрали Москва — Петербург нужно построить 44 специальных поезда. Всего понадобится до 250 составов. Их будут собирать на заводе «Уральские локомотивы» в Свердловской области. Начнут этот процесс только в 2026 году.

Открытие ВСМ можно сравнить с запуском первых «Сапсанов»: проект такой же инновационный и дорогостоящий. Мы в понятных карточках рассказывали, куда можно будет доехать и сколько это будет стоить.


Также посмотрите, как будут выглядеть поезда, которые пустят по высокоскоростной магистрали.

ПО ТЕМЕ
ВСМ ВСМ Москва - Петербург ВСМ Москва - Казань Высокоскоростная магистраль ПМЭФ-2024 ПМЭФ
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