Как добраться на российские курорты без аэропортов? Разбор с ценами и временем на дорогу

Путешествовать легко, если спланировать всё заранее Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











В России стартовал курортный сезон — к Черному морю устремились миллионы россиян. Весь вопрос в том, как туда добраться. Вот уже два года в Краснодарском крае работает только один аэропорт в Сочи, в декабре 2023-го появилась призрачная надежда на открытие краснодарской воздушной гавани, но мечтам не суждено было сбыться.



Наши коллеги из 93.RU рассказывают, как можно добраться до Краснодара и самых крупных курортов региона альтернативными способами.

Цена на катер может измениться в этом году Источник: Мария Романова / 93.RU











Наглядная инструкция с ценами Источник: Мария Романова / 93.RU











Краснодар

Столицу Кубани удобно использовать как крупный транспортный хаб, из которого можно легко добраться в любую точку побережья или в Крым. А еще можно задержаться в городе на пару дней, чтобы сходить в Японский сад в парке «Краснодар» и погулять по старому центру.



Из Москвы ходит очень много поездов до Краснодара. Самый быстрый едет всего 18 часов, но билеты урвать на него очень сложно. Чаще всего остается купе по цене от 8000 рублей. Если вы располагаете временем, покупайте билеты на обычные поезда, которые в среднем идут в пределах 34 часов. Плацкарт можно взять в районе 5000 рублей, купе — от 5500 рублей.

Сам вокзал в Краснодаре очень маленький Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Все поезда прибывают на вокзал Краснодар-1, который находится в центре города. С одной стороны есть трамвайная остановка, с другой — автобусная. Загляните на сайт по отслеживанию общественного транспорта, чтобы выбрать удобный маршрут. А еще прямо напротив находится автовокзал, поэтому пересесть будет очень удобно.



Доехать до Краснодара можно и на автобусах, которые ходят ежедневно. Билет из Москвы обойдется от 3000 до 6000 рублей в зависимости от комфортабельности автобуса. Дорога займет примерно 19 часов — как на быстром поезде.

Автовокзал находится рядом с железной дорогой Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Все автобусы в Краснодар приезжают на Центральный автовокзал или «Привокзальную площадь» — по сути, это одно и то же. Если маршрут частный, то вас могут высадить на въезде в краевую столицу, возле торговых центров «OZ Молл» либо «Красная площадь». Это окраины, но добраться до центра можно на общественном транспорте или такси. Посмотреть нужные маршруты можно на этом сайте.



Сочи

Как мы уже говорили, аэропорт сейчас работает только в Сочи. Если быть точнее — в Адлере, поэтому внимательнее покупайте билеты для дальнейших пересадок.



Учитывайте, что лететь придется дольше. Если раньше полет из Москвы занимал 2 часа, то теперь — 4 часа. Дополнительно нужно платить за багаж.

В Адлере довольно удобный аэропорт Источник: Sochi.ru











Если у вас много свободного времени, то можно приехать в Сочи на поезде. Будет значительно дешевле — цены на плацкарт начинаются от 4000 рублей. А вот купе стоит как билет на самолет — от 9000 рублей. Дорога займет минимум 23 часа.



Автобус до Сочи даже не предлагаем. Вариантов очень мало, к тому же это нецелесообразно. По стоимости поездка равносильна ж/д билету, а ехать 24 часа, часть из которых — по серпантину, мы никому не советуем.



Анапа

Из аэропорта Адлера в Анапу едет прямая «Ласточка», время в пути составит 7 часов 37 минут за 2156 рублей. Все остальные маршруты только с пересадкой в Краснодаре или станице Брюховецкой и от 10 часов в пути. Смотрите сами, но высидеть столько часов в «Ласточке» — удовольствие не из приятных, поэтому есть смысл рассмотреть обычные поезда, где можно прилечь. Даже если это займет больше времени. Билеты обойдутся примерно в 2500 рублей.



Еще из Сочи в Анапу ежедневно ходят автобусы, цены на билеты начинаются от 2800 рублей. В пути придется провести 7–8 часов.

Если рассматривать вариант, чтобы долететь до Сочи, а оттуда поехать в Анапу, то учитывайте суммарное время с дорогой до аэропорта, ожиданием поезда/автобуса и самой поездкой. Логичнее выглядит прямой поезд из столицы на курорт.

За 21 час 35 минут вы с комфортом доедете из Москвы в Анапу, потратив на билет около 6000 рублей. Можно и дешевле, в пределах 5000 рублей есть возможность купить билет в плацкарт на поезд, который едет чуть больше суток. В Анапу из Москвы можно доехать на автобусе, цены начинаются от 4300 рублей, время в пути займет 23 часа.

Как и в Краснодаре, авто и ж/д вокзалы находятся рядом Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Доехать до Анапы можно и из Краснодара. Например, на «Ласточке», которая ходит вечером (3 часа от 928 рублей). Впрочем, не усложняйте себе жизнь и поезжайте из Краснодара до Анапы на автобусе. Ходят они довольно часто, а билет стоит от 550 рублей. Центральный автовокзал в Краснодаре (не путайте с автовокзалом «Краснодар-2») объединен с железной дорогой, так что вам будет удобно стыковать пути.



Посмотреть, какие есть активности в Анапе помимо купания в море, можно в нашем материале.



Геленджик

Геленджику не так повезло: у него нет железной дороги. Так что вам придется либо ехать на автобусе (от 3800 рублей из Москвы и 23 часа в пути), либо на поезде до Краснодара, а оттуда — на автобусе. Путь от Краснодара займет 4 часа, цена — от 900 рублей.



Еще один стандартный вариант — долететь до Адлера, а оттуда на автобусе. Время в пути займет 5–6 часов, билеты стоят от 2800 до 4800 в зависимости от транспорта. Дорога проходит по серпантину, поэтому ехать будет не очень комфортно.

Лучше купаться не на Центральном пляже Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Еще один необычный вариант — из аэропорта вам нужно доехать до морпорта Сочи, откуда выезжает комфортабельный катер «Комета» до Геленджика (4 часа в дороге). Цена, правда, кусается — в прошлом году это стоило 2500 рублей для взрослых и 1500 для детей до 14 лет. Актуальных цен на этот год еще нет, но уже известно, что катер начнет ходить с 1 мая. Кстати, во время шторма судно не выходит в море, так что лучше уточнять работу на сайте перевозчика.



Посмотрите в нашем материале, чем можно заняться в Геленджике помимо купаний в море.



Сухум

Хоть это не курорты Краснодарского края, но последние годы Абхазия пользуется большим спросом у россиян. Мы решили упростить задачу и сразу рассказать, как туда добраться. Из Москвы до Сухума каждый день идет несколько поездов. В среднем дорога занимает 39 часов: плацкарт стоит от 5381 рублей, в купе можно найти места за 10 188 рублей.



А можно долететь до Адлера на самолете (смотрите выше раздел «Сочи»). От аэропорта на автобусах № 58 или 125П вам надо доехать до границы с Абхазией на КПП «Псоу». Пройти границу можно пешком, а уже в республике вы увидите много маршруток и автобусов, отправляющихся до Сухума и других городов. Цена — от 300 рублей. Важное: автобус будет ехать по серпантину, а темпераментные водители часто нарушают ПДД.