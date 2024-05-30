Подрядчик станции «Спортивная» вернет новосибирскому метрополитену более 200 миллионов рублей

Строительством станции занимается «СпецТрансСтрой» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Подрядчик станции «Спортивная» вернет новосибирскому метрополитену более 200 миллионов. Большая часть из них долговые обязательства. Решение об этом опубликовал арбитражный суд региона.



Как следует из материалов дела, метрополитен выдал строительной компании «СпецТрансСтрой» займ в 200 миллионов рублей на строительство станции. Но в июле прокуратура внесла представление метро за выданные в долг деньги, потому что средства подрядчик не вернул в срок, а метро продлило договор займа без согласия власти.

Теперь, по решению суда, ООО «СпецТрансСтрой» должно МУП «Новосибирский метрополитен» более 278 миллионов рублей: из них 200 миллионов — долг, 19 миллионов — проценты, 59 миллионов — неустойка.

По данным сервиса «Контур.Фокус», учредитель компании «СпецТрансСтрой» — Сергей Дмуха, ему принадлежит 51% организации, остальные владельцы не указаны. Генеральный директор — Сергей Арапов. На конец 2023 года выручка компании 1,6 миллиарда рублей, чистый убыток — 412,4 миллиона рублей. Как писал НГС, компания ушла в рекордный за три года убыток.

Решение в суда еще не вступило в законную силу. В пресс-службе «СпецТрансСтроя» рассказали НГС, что компания планирует оспаривать взыскание процентов и неустойки.

Сдать «Спортивную» планируют в 2024 году, но часть документов еще готовятся передать на государственную экспертизу.